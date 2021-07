La plantilla de Osasuna recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

La plantilla de Osasuna ha recibido la primera dosis de la vacuna. Concretamente, el viernes fue citado un núcleo importante de los jugadores para la inoculación ahora que se puede administrar en la franja de edad en la que se encuentran los rojillos. En este grupo no estaban los confinados en el inicio de la pretemporada ni quienes han pasado el coronavirus recientemente. Por ejemplo, Torró, Cardona o Juan Pérez.

El club ha gestionado con representantes de Salud el agrupamiento de los futbolistas para programar la cita este pasado 16 de julio, antes de un fin de semana sin amistoso tras la suspensión del que se iba a disputar ante el Promesas.

La gran mayoría debía vacunarse por su franja edad si no lo había hecho ya, pero Osasuna se ha encargado de concretarlo de forma conjunta. Y especialmente ha tratado con Salud que los jugadores con residencia en otros lugares puedan recibir la dosis en Navarra. De eso se ha encargado la entidad rojilla en coordinación con la Administración. Ahora se dan cita en Navarra a los jóvenes de entre 18 y 39 años.

Pfizer en la UPNA

El viernes por la tarde se produjo la vacunación a gran parte de ellos en el polideportivo de la UPNA. Recibieron la vacuna de Pfizer y el 5 de agosto será el momento de la segunda dosis. La tramitación también se hizo en algunos casos a título individual, eligiendo ese día, porque ya les correspondía como a cualquier ciudadano. Sí se acordó que fuera en la misma jornada.

El club ha visto conveniente hacerlo ahora, cuanto antes. No solo por los positivos detectados sino porque los futbolistas podrían hacer frente a cualquier efecto secundario sin ningún amistoso por jugarse. La inmunización llegará antes de la primera jornada.

No todos los rojillos acudieron al recinto universitario. En la zona de Pamplona también se pone la vacuna en Maristas y en Forem. Por tanto, hay quienes podrían haber recibido la dosis de Janssen (monodosis) o Moderna, en función de cada caso particular.

Sin poder vacunarse

Los disponibles para Jagoba Arrasate acudieron a la convocatoria, pero hay al menos nueve futbolistas que no pueden ser vacunados. ¿Por qué? Los contagiados ahora o recientemente deben esperar unos seis meses.

Torró, Ramalho, Cardona y Juan Pérez regresaron contagiados. David García, Sergio Herrera y Roberto Torres se unieron al carro, afectados en el ámbito personal. El último caso ha sido el de Jaume Grau, con un resultado “indeterminado”. Además, Kike Barja sigue confinado por ser contacto estrecho de un positivo.

Torró, Juan Pérez y Marc Cardona ya han dejado atrás el coronavirus y se han unido al grupo pero ahora deben esperar. Lo mismo sucederá con quienes se vayan integrando a la dinámica de Tajonar. Se analizará su estado médico para decidir el momento de la vacunación. La espera se marca en esos seis meses. Hay integrantes de Osasuna, que ya han pasado el Covid y que solo recibirán esa única dosis una vez superada esa barrera del medio año.

Gestión de los clubes

En estos últimos días numerosos equipos se han encargado de administrar la vacuna a sus futbolistas toda vez que se ha vuelto accesible en esa horquilla de edad. Ayer fue el turno del Cádiz, que recibió la monodosis de Janssen, mientras que en fechas anteriores han sido inmunizados el Eibar o la Real Sociedad, entre otros.

Este asunto recae en los equipos o en los jugadores a modo individual, ya que LaLiga no ha movido ficha para marcar los pasos, algo que sí hizo al comienzo de la pandemia con los test de control.

Medidas en Tajonar

Osasuna ha extremado las precauciones para evitar más contagios. No pisa el interior de las instalaciones de Tajonar y esta semana se ha dividido en tres grupos que no se mezclan. Los futbolistas llegan cambiados de casa y no acceden el vestuario ni al gimnasio para nada, una práctica que se había recuperado paulatinamente.