Alkorta dice que el nombre de Moncayola “nunca ha estado sobre la mesa”

el Athletic aclara que nunca quiso fichar al jugador navarro. Motivos deportivos fueron los que impulsaron al club vizcaíno a considerar que no era del interés como para formular una oferta a El Sadar. En cualquier caso, el Athletic ya sabía el precio entonces: 12 millones de euros de cláusula o nada. Un mes después de que Osasuna alcanzara un acuerdo con Jon Moncayola para una renovación histórica de diez años .

Antes de la renovación, los mensajes desde Bilbao eran más tibios. Ahora son más tajantes. No se quiso a Moncayola. Así lo expresa su director deportivo, Rafa Alkorta, en una entrevista concedida a El Correo. “Ese nombre nunca ha estado encima de la mesa. No le hemos hecho ninguna oferta” aseguró el exdefensa central. “En el caso de Moncayola, no es una cuestión de economía. Tenemos a Beñat Prados, Vencedor, Zarraga, Víctor San Bartolomé, Youssouf Diarra... Tenemos muchos medioscentros jóvenes y buenos”, justificó.

Alkorta reconoció que no ha sido la misma situación con Javi Martínez. Al de Ayegui sí se le trasladó una oferta siendo agente libre. “Marcelino había pedido refuerzos. No había dado nombres. Lo que ha pasado es que Javi ha preferido irse a jugar a Catar. Nada más”, explicó. “Había una oferta y él ha elegido otra”. . Al de Ayegui sí se le trasladó una oferta siendo agente libre. “Marcelino había pedido refuerzos. No había dado nombres. Lo que ha pasado es que Javi ha preferido irse a jugar a Catar. Nada más”, explicó. “Había una oferta y él ha elegido otra”.

Preguntado sobre si el Athletic está perdiendo poder de atracción, respondió: “El Athletic tiene que intentar siempre reforzarse con lo poco que tenemos en el mercado, pero siempre pensando bien las cosas. El club tiene una pérdidas económicas tremendas a cuenta de la pandemia y lo que queremos hacer hay que hacerlo con cabeza. Luego son los jugadores los que eligen”. “Cada vez será más difícil hacer fichajes. Hay que hacerse fuertes con lo nuestro”, valoró Alkorta.

EN BENIDORM CONCENTRADO

Moncayola sigue su puesta a punto con la selección olímpica concentrado en Benidorm. Dependiendo de si pasa la fase de grupos en Tokio, es posible que se pierda alguna de las primeras jornadas de Liga.