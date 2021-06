Javi Martínez descarta al Athletic y apunta a su fichaje por el Qatar Sport Club

Actualizada 20/06/2021 a las 14:03

Javi Martínez ha insinuado su fichaje por el Qatar Sport Club. El jugador de Ayegui, que terminó su relación contractual con el Bayern, ha colgado un vídeo en el perfil oficial del Qatar Sport Club en el que se dirige a su afición y les dice : "See you soon" (os veo pronto).

Después de meses de especulaciones sobre su futuro, el centrocampista y central navarro, de 31 años, se ha pronunciado con este mensaje que apunta a que su carrera podría continuar en la liga qatarí, una de las más poderosas económicamente.

El Athletic le había hecho una oferta de 2 años que el jugador ha rechazado. La respuesta de muchos aficionados del Athletic, club que una vez más quería a Javi, ha sido de indignación ante este vídeo.

Javi Martínez siempre ha expresado su deseo de intentar una aventura en otro fútbol diferente antes de colgar las botas.

El Qatar Sports Club es un club de fútbol catarí, de la ciudad de Doha. Fue fundado en 1959 como Al Oruba nombre utilizado hasta 1972 cuando paso a llamarse Al Esteqlal, en 2004 adopta su actual nombre, juega en la Liga de Catar.

El navarro acaba de poner fin a nueve temporadas en el Bayern, club con el que ha ganado en nueve ocasiones la Bundesliga y en dos ocasiones -2013 y 2020- el triplete al lograr también la Liga de Campeones y la Copa de Alemania.