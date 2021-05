Osasuna no descarta a Roncaglia y Boca Juniors llama a su puerta

Actualizada 26/05/2021 a las 06:00

El futuro de Facundo Roncaglia está en el aire y no está descartada su continuidad. Osasuna no ha hecho de momento una oferta de renovación al jugador porque el fichaje de Ante Budimir es prioritario para el club. Una operación compleja, de 8 millones, que marca la agenda y los pasos. Cuando se cierren, en un sentido u otro, empezarán a caer el resto de decisiones. La dirección deportiva tendrá en ese momento más datos de la tarta económica que tiene a su disposición.

Esta situación afecta directamente a Roncaglia, quien ha terminado contrato después de dos temporadas en Osasuna. En el caso de Rubén Martínez y Adrián López ya se comunicó oficialmente que no seguirán. Pero con Roncaglia no hay una decisión tomada y se produce un compás de espera.



CUENTA A NIVEL DEPORTIVO

El defensa es agente libre a sus 34 años y puede abordar su futuro. Desde la entidad rojilla ya se le ha transmitido a su agente cuál es el escenario. Toca esperar acontecimientos. Deportivamente es un futbolista con el que se quiere contar. Dentro del club consideran que hasta la lesión ofreció un rendimiento notable y se ha recuperado en tiempo récord sin tener que pasar por el quirófano. Su estado físico no ofrece duda a los técnicos. Tuvo minutos después de su recuperación.

Cuestión distinta es que la operación sea viable a nivel económico. El club aún no dispone de la información suficiente para saber la oferta que puede poner sobre la mesa. En Osasuna creen que falta otro central junto a David, Aridane y Unai. Ramalho se adapta a la posición y el mejor nivel de Roncaglia llegó en ese puesto.

Pese a que no ha tenido minutos por esa grave rotura muscular, el argentino sigue teniendo cartel y varios equipos están interesados en su incorporación.



TAMBIÉN INTERESA AL CÁDIZ

Según TyC Sports, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, ha contactado con Facundo Roncaglia para valorar su vuelta al equipo de Buenos Aires, donde debutó en 2007. Tal y como apunta esta información la charla entre ambos fue informal y no hay una oferta en firme. Tiene ofrecimientos de Europa y Brasil. Uno de los equipos que le sigue muy de cerca es el Cádiz de Álvaro Cervera según cuentan fuentes contrastadas.



DEBILIDAD POR BOCA JUNIORS

Los orígenes de Facundo Roncaglia se sitúan en Boca Juniors, donde precisamente coincidió con Riquelme. Juntos ganaron cuatro títulos. Ahora se ha acordado de su excompañero en la búsqueda de un lateral para el perfil derecho. Roncaglia ha reconocido públicamente sus ganas de volver a vestir la camiseta azul y amarilla. Allí estuvo entre 2007 y 2009 y en la 2011-12. Ya le han querido en otras ocasiones.

“Estamos pendientes del teléfono para ver si me llaman de Boca. No les cierro las puertas nunca. Uno siempre tiene la ilusión, porque me quedó la espina de no poder jugar la final de la Libertadores 2012”, expresó en octubre del año pasado el futbolista en una conversación con la ESPN.

