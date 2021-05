Rubén Martínez y Adrián López no continuarán en Osasuna

Actualizada 21/05/2021 a las 18:40

Osasuna ha hecho oficial este viernes la relación de futbolistas que no continuarán en el equipo la próxima temporada. Rubén Martínez y Adrián López, que terminaban contrato el 30 de junio, no seguirán en la disciplina rojilla el próximo curso. La entidad navarra lo ha desvelado a través de un comunicado: "Los jugadores Rubén Martínez y Adrián no continuarán en el Club Atlético Osasuna la próxima temporada. La vinculación con estos futbolistas no será renovada y finalizarán su relación contractual con la entidad. El club quiere expresarles su más sincero agradecimiento por la profesionalidad y el compañerismo demostrados desde su primer día como rojillos, así como su aportación al crecimiento de Osasuna en los últimos años.

El guardameta Rubén Martínez (Coristanco, 22 de junio de 1984) se marchará de Osasuna después de cumplir tres temporadas en el club navarro. Ha disputado un total de 58 partidos oficiales: 22 en Primera División, 35 en Segunda y uno en Copa del Rey. Este curso su protagonismo ha sido menor y no juega desde el pasado 31 de diciembre de 2020 cuando se lesionó de la mano en el duelo frente al Deportivo Alavés.

Por su parte Adrián López (Teverga, 8 de enero de 1988) ha formado parte de la escuadra navarra en las dos últimas temporadas. Ha jugado un total de 46 partidos: 43 en Primera División y tres de Copa del Rey. Al igual que Rubén, el atacante también está de baja por un golpe en la planta del pie y no se podrá despedir en el encuentro de esta sábado ante la Real Sociedad en El Sadar. No compite desde el pasado 1 de mayo en Valdebebas.

