Actualizada 26/05/2021 a las 06:00

Cuatro días después de acabar la Liga, Kike García ya habla como nuevo jugador de Osasuna. Una operación cerrada desde principios de año que oficializó este martes el club. El delantero de 31 años llega libre del Eibar y firma un contrato de tres temporadas, hasta 2024. Tendrá una cláusula de rescisión de 15 millones de euros en Primera.

Clubes de la zona media-baja pujaban por el conquense en las últimas semanas, pero la dirección deportiva rojilla se había asegurado su presencia con antelación y en silencio. Viene de marcar 12 goles como armero. Una cláusula le deja libre tras el descenso del Eibar. El coste de la llegada: la ficha al jugador porque no ha habido un desembolso adicional.



Kike García, trabajador de manual, encaja como anillo al dedo en el equipo de Jagoba Arrasate. En su estancia en el Eibar, donde acumulaba 160 partidos en cinco temporadas, ha marcado 37 dianas y ha repartido siete asistencias. Va bien por alto, se desgasta en la presión y tiene una carrera poderosa. Él mismo asegura que esa ha sido una de las razones por las que recala en El Sadar. Siente que Osasuna puede ser terreno propicio para sus características. Ha rechazado ofertas superiores económicamente por el proyecto que se le ha puesto sobre la mesa, algo que ha puesto en valor Osasuna.



“La entidad rojilla quiere agradecer al futbolista la confianza e identificación mostrada con su proyecto deportivo, lo cual ha priorizado por delante de importantes ofertas”, dijo Osasuna en su comunicado. Un guiño claro tras la apuesta sin fisuras del atacante, que ofreció sus primeras valoraciones a los canales oficiales del club.



Ilusionado. “Estoy muy ilusionado. Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta, de venir a este gran club. Es familiar. Espero cumplir con ganas y mucho trabajo todas las expectativas que están puestas en mí”.



Interés de más equipos. “Hemos pasado un año complicado en el Eibar. A nivel individual me han salido las cosas bastante bien. He sido un jugador importante para el equipo. Es verdad que se han interesado bastantes equipos, pero yo lo tenía claro. Agradezco a Braulio y Cata todo el cariño que me han mostrado. Estoy muy contento de estar aquí”.



La imagen de Osasuna y las referencias de Torres. “Es un club que está creciendo, el estadio está quedando bonito. Pasó una racha mala esta temporada pero se ha consolidado en Primera. Tiene grandísimos jugadores, me parece que tienen un equipazo. Es el club idóneo para venir. Conozco a Roberto (Torres), de competir todos estos años. Me ha hablado maravillas y se lo agradezco”.



No lo ha dudado. “Me apetece ver el estadio lleno con la gente animando. Vayas bien o mal te muestran su cariño. El jugador vive eso, soy sentimental en ese aspecto. Cuando he venido de visitante me ha parecido un gran club. Es un club especial, no he dudado en ningún momento. Quería venir por el cariño que me han mostrado. Ojalá que todo salga bien”.



Se siente identificado con el club y el sistema de Jagoba. “Vivo todo mucho. Me dejo todo en el campo, es un poco la filosofía de Osasuna. Es donde mejor voy a encajar por la manera de jugar del míster. Es un bonito reto, espero a estar a la altura del escudo, del club y que logremos cosas bonitas. He visto que puedo encajar. A veces han jugado dos arriba, otras veces uno. Puedo bajar balones, darle continuidad al juego, buscar la espalda y hacer goles, que al final es lo que necesitamos los delanteros”.



En su mejor momento. “Estoy en el mejor momento de mi carrera. Pero no me paro tampoco a pensar en eso, me centro en que es una bonita oportunidad para mí. Quiero ser un gran compañero y juntos conseguir el objetivo”.



A la espera del público. “Llevamos un año complicado con el virus, no solo para nosotros sino también para el resto de gente. La afición no puede estar con nosotros. Es momento de desconectar, de resetear la cabeza, cargar pilas y me siento ilusionado con lo que viene. Espero que vengan cosas bonitas”.



Humilde y trabajador. “Soy humilde, me dejo la vida y para mí es un orgullo defender una camiseta y cada minuto que juego en la categoría profesional. Lo puedo hacer mejor o peor pero me voy a dejar la vida”.

3 años de contrato, el gesto del club





Kike García ha firmado tres años de contrato con Osasuna cuando en las negocaciones se venía hablando de una vinculación de dos temporadas. Se contemplaba un tercero opcional en función de los partidos disputados. Pero en las últimas semanas ha habido una intensa puja por el delantero, con ofertas económicas importantes. Por eso se ha querido cambiar esa condición y ofrecerle el tercer año fijo después de que haya rechazado propuestas de nivel. Ya se había comprometido con Osasuna.

Te puede interesar