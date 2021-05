Braulio Vázquez: "Queremos que Moncayola sea nuestro Patxi Puñal"

Actualizada 05/05/2021 a las 14:59

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha señalado este miércoles que uno de los objetivos del club es hacer de Jon Moncayola “nuestro Patxi Puñal”.

“Es obvio que por merecimiento y por la posibilidad de estar en Primera División (el club) hará el mayor esfuerzo posible y con Moncayola vamos a hacer exactamente lo mismo que con David García. Luego ya está la voluntad del propio futbolista”, ha manifestado sobre el jugador de 22 años en la rueda de prensa de renovación de David García hasta 2026.

Vázquez ha agregado que, a día de hoy, el club ha ofrecido al de Garínoain “dos ofertas diferentes” y que el jugador les ha trasladado que se encuentra “súper a gusto” en Pamplona. “Esperemos que esté con nosotros un montón de años”, ha añadido.

A pesar de la complicada situación económica que están atravesando los clubes, Osasuna “tiene la posibilidad de tener la fuerza de poder exigir las cláusulas. Creo que es una ventaja muy importante que tenemos a día de hoy”.

“Al final los canteranos tienen un plus por lo que son y por lo que representan. Por ejemplo, tener a gente como Oier o Torres es muy importante”, ha afirmado el director sobre jugadores que representan un éxito tras llegar al máximo nivel desde la base.

De la situación de futbolistas cedidos como el argentino Jonathan Calleri o el croata Ante Budimir, ha comentado: “Nosotros no tenemos la potestad para pagar traspasos de 15 millones de euros con equipos que pueden permitírselo”.

“En 3-4 semanas podré responder con más rotundidad porque tendremos un escenario a nivel económico más claro”, ha contestado sobre la posibilidad de que Osasuna haga un esfuerzo por retener a Budimir un año más, asegurando que, “si no es él, será otro”.

“Está casi cerrado. Los términos globales están terminados, pero falta algún matiz legal. El 90 % está cerrado”, ha explicado sobre una renovación del Chimy Ávila que podría ser la siguiente en anunciarse.

Sobre la campaña que está cuajando Manu Sánchez, el gallego ha anotado que están “muy contentos” con su rendimiento, algo que “es recíproco”.

“Sé que le han llamado otros clubes y no tuvimos que hacer nada, él contestó que no se plantea otra cosa que no sea venir cedido a Osasuna o quedarse en el Atlético de Madrid”, ha indicado acerca de la continuidad del canterano colchonero.