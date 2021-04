Actualizada 22/04/2021 a las 14:52

El jugador de Osasuna Javi Martínez ha señalado este jueves, sobre su debut como titular en El Sadar y marcando un gol al Valencia, que fue "una tarde mágica" para él "y para toda Soria”.



El de Ólvega se ha mostrado “muy contento” en rueda de prensa tras debutar como titular en Pamplona con su primer gol en la máxima categoría, que supuso el primero en la victoria ante el Valencia por 3-1.



“Cuando de pequeño me imaginaba un debut como titular en el estadio del equipo que me lo ha dado todo, evidentemente lo imaginaba a rebosar, siendo una caldera como ha sido siempre. El hecho de no haber podido disfrutar de toda esa gente es una espina clavada”, ha afirmado el joven de 21 años que ayer jugó junto a Oier y Lucas Torró en el mediocampo.



Martínez ha explicado que su irrupción en el equipo rojillo “no ha sido tan rápida como la de Moncayola, por ejemplo. Llevo cuatro años entrenando con el primer equipo, he sido más pausado y estoy contento de haberlo sabido llevar, algo que me ha beneficiado a la hora de entrar directamente para competir por un puesto”.



El número 28 ha comentado que el argentino Jonathan Calleri se alegró por su primer tanto, antes de que Martínez le diese las gracias por la asistencia.

Rueda de prensa de Javi Martínez (22.4.21) https://t.co/ctLrnTa1Hp — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) April 22, 2021

“Son 40 puntos que tienen mucho mérito. Esto es un equipo de Primera División y los minutos no se regalan”, ha respondido al ser preguntado sobre las nuevas oportunidades de las que podría disfrutar en las últimas fechas de LaLiga Santander.



El talentoso futbolista ha recordado el empate ante el Elche en el Martínez Valero: “Las cosas no estaban saliendo bien en aquellos momentos. Al día siguiente llegué a mi casa y le dije a mi madre que la reacción de la plantilla en el vestuario me había impactado. Había tensión, gritos, enfado y tristeza, cada persona lo lleva de una forma. No había vivido algo parecido”.



“Le diría que el río siempre sigue su cauce. No hay que fijarse en cómo ha sido la trayectoria de otros jugadores, cada uno tenemos nuestros tiempos”, ha recomendado a los canteranos del conjunto navarro que se sueñan con debutar con el primer equipo.

Te puede interesar

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo