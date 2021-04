Javi Gracia (Valencia): "Solo tendremos opciones si igualamos en intensidad a Osasuna"

Actualizada 20/04/2021 a las 14:20

El entrenador del Valencia, el navarro Javi Gracia, advirtió a su equipo de que no serán capaces de conseguir la victoria en su visita de este miércoles a Osasuna si no igualan “su intensidad sobre el campo” y que, equilibrado ese aspecto, sería cuándo se empiecen a contrastar los “argumentos” y tener opciones.

“Osasuna está en un gran momento, por sus sensaciones y por resultados. Desde que jugó en Mestalla ha salido victorioso en muchos partidos y creo que sólo ha perdido tres partidos, como visitante ante el Betis, y después contra el Sevilla y el Barcelona”, recalcó.

Gracia dijo que en sus planes influirá el hecho de haber jugado el domingo ante el Betis y también tener que volver a hacerlo el sábado ante el Alavés pero no quiso ofrecer más información a su rival.

“Tenemos que valorar mucho los esfuerzos de los jugadores y tratar de sacar rendimiento a la plantilla. Vamos convencidos de que vamos a elegir el mejor once para jugar pero no quiero dar pistas sobre si voy a hacer muchos cambios o pocos”, señaló.

Gracia sí que confirmó que Carlos Soler arrastra problemas musculares y con él habrá “incertidumbre hasta el final”, que Uros Racic está bien y que Jasper Cillessen aún no es alta tras su esguince de rodilla pero lo será pronto.

También se mostró relativamente contento de que Thierry Correia sufra esa misma lesión en la pierna derecha y no una más grave como se temieron cuando se retiró en el choque ante el Betis.

“Las pruebas han descartado las lesiones más graves que podríamos pensar, se reduce a un esguince de grado 2 en el ligamento y veremos su evolución para ver el plazo en el que va a estar disponible”, apuntó.

El que fuera exjugador y exentrenador de Osasuna admitió que le “cambia la cara” poder regresar a Pamplona “aunque sea por un día”.

“Hace mucho que no voy y es una grandísima alegría volver a El Sadar y ver a mucha gente conocida y al mismo tiempo una gran responsabilidad porque necesitamos hacer un gran partido para conseguir los puntos. Estoy muy agradecido a Osasuna y siempre le deseo lo mejor. Estoy muy contento de volver a casa”, concluyó.

