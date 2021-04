Osasuna se acerca a la octava plaza, pero ésta no da acceso a Europa

Actualizada 18/04/2021 a las 18:38

El triunfo contra el Elche ha catapultado todavía más en la clasificación a Osasuna, que lleva una segunda vuelta de puestos europeos y siendo el menos goleado. Con la permanencia virtual en el bolsillo, hay aficionados que sueñan con que el equipo pudiera dar un salto más en la tabla. La octava plaza está ahora mismo a tiro, pero eso no garantiza el billete para jugar una competición continental.

La Liga española tiene siete plazas ahora para Europa. Los cuatro primeros van a la Liga de Campeones, el quinto y el sexto a la Europa League (después del triunfo de Copa del Barcelona de ayer) y el séptimo a la Conference League, una nueva competición continental.

Para el octavo no hay premio aunque el Villarreal gane la Europa League esta temporada y obtenga su billete a la Champions. De ser así irían cinco equipos a la máxima competición de clubes, pero no se ganaría una plaza adicional. Queden los amarillos entre los siete primeros o fuera, ese puesto no llevará Europa.

"El campeón de la Europa League está admitido a la fase de grupos de la Champions League. Si el campeón de la Europa League se clasifica para la Europa League a través de una de sus competiciones nacionales, el número de lugares a los que tiene derecho su federación en la Europa League se reduce en uno", dice la UEFA.

