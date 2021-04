Moncayola: "Los tres puntos son de oro"

Actualizada 11/04/2021 a las 16:34

El centrocampista de Osasuna Jon Moncayola dijo que la victoria que lograron este domingo en el campo del Villarreal puede ser “más o menos justa” pero que los “tres puntos son de oro” en la lucha por una permanencia que ve más cerca.

“Definitivo no es, hasta que no tengamos los 42 puntos de la salvación matemática no vamos a decir nada pero sí que es verdad que es un paso importante”, señaló en declaraciones a Movistar La Liga.

Moncayola fue el autor del primer gol de Osasuna en un choque que acabó 1-2 y que dijo que habían preparado “para presionar arriba y buscar la contra”.

“El gol nos ha dado oxígeno para competir al final”, apuntó el navarro, que remarcó que los dos tantos que lograron rompen una mala racha de cara a puerta.

“Queríamos aprender de los momentos malos que tuvimos cuando estuvimos trece partidos sin ganar y en los últimos partidos ni nos marcaban ni marcábamos, pero el equipo ha demostrado que tiene gol”, señaló.

