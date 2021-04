Rubén García: "Somos conscientes de que queda mucho por hacer"

Actualizada 09/04/2021 a las 13:41

El jugador de Osasuna Rubén García ha señalado que la plantilla del conjunto navarro es consciente de que “queda mucho por hacer” de cara a obtener la salvación, aunque considera que se encuentran en una posición “más o menos agradable”.

García ha avisado en rueda de prensa de la “dinamita” con la que cuenta el Villarreal, próximo rival rojillo que alineará a Gerard Moreno, segundo máximo anotador de LaLiga Santander con 19 dianas.

El de Xátiva ha comentado que intentarán llevarse la victoria del Estadio de la Cerámica sin descartar un empate, “algo que sería positivo viendo cómo viene el Villarreal con una buena racha”.

“Los rivales no nos generan mucho, pero es cierto que a nosotros también nos cuesta. Estamos siendo más prácticos que en otros momentos después de haber sufrido y haber estado en otras posiciones”, ha explicado García sobre la mala dinámica ofensiva que está atravesando el equipo.

El 14 rojillo ha anotado que Osasuna irá “con mucha ambición y atrevimiento” para tratar de hincar el diente a uno de los gallos de la competición con “concentración”.

“Si hay algo en esta Primera División es que cualquier equipo puede ganar a cualquiera”, ha dicho el zurdo antes de poner de manifiesto que no ha habido “un partido en los últimos 2 ó 3 meses en el que no hayamos estado con posibilidad de marcharnos con puntos”.

“Cuando las cosas no salen bien y no acabas de estar fino siempre tiendes a no arriesgar tanto, pero el tema psicológico también influye. Tantos partidos sin ganar hacen que te afecte sobre el campo, somos conscientes e intentaremos dar un paso adelante”, ha indicado sobre el tramo de 13 encuentros consecutivos en los que no vieron los tres puntos.

El valenciano ha valorado positivamente la competencia con la que cuenta, y se ha mostrado consciente de que tal vez su rendimiento “no esté siendo el mejor” en una temporada dura y atípica.

“Mi mejor rendimiento siempre ha sido en banda izquierda, tanto en mis primeros años en el Levante como el año pasado en Osasuna. Me adapto a la posición que decida el míster, pero la media punta es la posición en la que me encuentro más a gusto de cara a entrar en contacto más con el balón”, ha opinado sobre la ubicación en el campo que está ocupando esta campaña.

