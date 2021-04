Arrasate: “Queremos volver a nuestra esencia”

Actualizada 08/04/2021 a las 06:00

Los últimos tres empates a cero han servido para mantener una buena distancia respecto al descenso pero han destapado la falta de fútbol ofensivo que está viviendo Osasuna. “A ver si somos capaces de mejorar. Llevamos tres años y ya sabéis lo que nos gusta a nosotros y sabemos lo que gusta aquí. A ver si podemos volver a encontrar ese ADN, esa esencia de Osasuna porque estaremos más cerca del objetivo”. Jagoba Arrasate hizo una radiografía del momento que vive su equipo en una entrevista concedida a Onda Cero Navarra.





Mejorar la imagen. “El objetivo lo tenemos más o menos donde esperábamos. Tenemos siete puntos de margen. Viendo cómo fue la primera vuelta estamos encantados de haber reconducido una situación que era muy peligrosa. También queremos llegar al objetivo a nuestra manera y ahí es donde pongo el foco. En los dos años anteriores, aparte de conseguir los resultados, el equipo fue capaz de enganchar a la gente. Este año nos está costando darle esa velocidad, verticalidad. No estamos encontrando eso, pero también damos valor a que el equipo es competitivo y que a nivel defensivo está bien. Nos falta eso y vamos a pelear por encontrarlo. Nos gusta a nosotros y a la gente”.





Las razones de ver un Osasuna diferente. El fútbol está siendo diferente, todo más plano, más cerrado. Hay miedo. Eso ha cambiado. También seguramente nos falte algún jugador que nos hacía llegar a ese punto., no ha habido pretemporada y el día a día en Tajonar es diferente. Quiero pensar que es por varios factores. Pero tenemos que insistir. Aunque no sea el mismo Osasuna, debemos recuperar eso que queremos. Defendiendo así llegaremos al objetivo.





La premisa, salvarse. En el año del centenario, estando tres meses sin ganar, lo primero es el objetivo. Luego ya haremos autocrítica. No pensamos en otra cosa que en estos 9 partidos. Todavía tenemos que sumar más, 38 o 40”.





Frialdad en este fútbol. “Entendemos el fútbol y el vestuario como algo sagrado. Fuera de aquí no puedes ir a comer con tus compañeros. Es todo muy frío. No me quejo porque somos unos privilegiados, pero influye a la hora de plantear la semana. Echamos mucho de menos el aliento de nuestra gente. Pensar en su vuelta es el motor nuestro de cada día para que disfrutemos de El Sadar. Todos visualizamos esa comunión”.





El Chimy mejora. “El Chimy nos dio muchísimo. Necesitamos su frescura, su hambre, su gol y su trabajo defensivo. No me canso de repetir que viene de una lesión muy larga y hay que tener paciencia. Cada vez está mejor y también tenemos que aprovecharnos de eso”.





Evolución de Moncayola. “Lleva partidos en Primera y está mejorando. Es muy inteligente, humilde y quiere aprender. Ojalá tengamos jugador para muchos años. No es flor de un día. Cuando se interesan por jugadores es señal de que lo está haciendo bien”.





Cuenta con Javi Martínez. “Es un jugador diferente. Ahora es cuando mejor le vemos. Cuando apareces es difícil mantenerse. Tuvo problemas musculares. Tiene recorrido e intensidad, pero también lo tenemos que cuidar. No estaba al cien por cien, por eso jugó con el Promesas. Ya está con nosotros más fresco, seguro que va a tener su momento”.