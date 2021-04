Fin a la posibilidad de aplazar partidos por positivos de covid

Actualizada 06/04/2021 a las 06:00

Osasuna, como el resto de equipos, está en la antesala de un nuevo escenario del protocolo de actuación en caso de positivos por coronavirus. Hasta ahora, cada conjunto tenía una bala para pedir el aplazamiento de un partido si se producía un brote. Algo que terminará a partir de esta próxima jornada. Se entra en un terreno de máxima atención porque hay mucho en juego. No le ha tocado a Osasuna estar en una situación límite, pero ya no hay margen de error. Los controles se suceden y se evita la convivencia en los vestuarios. Unas medidas que ahora adquieren si cabe más importancia.

Hasta ahora se marcaba el mínimo de 13 futbolistas entre la primera plantilla y el filial para poder presentarse a un encuentro. Si no, podía tramitarse el aplazamiento en caso de múltiples casos de coronavirus. Un supuesto que abarca de la jornada 1 a la 30 inclusive.

“En caso de imposibilidad de jugar por hechos como no disponibilidad mínima de al menos 13 futbolistas habilitados entre jugadores de la primera plantilla y de los equipos dependientes o filiales, la imposibilidad de desplazamiento por causa de prohibiciones sanitarias, el cierre de instalaciones siempre que esta situación se produzca dentro de las 48 horas anteriores a la disputa del encuentro u otras de naturaleza similar derivadas de la covid 19, se deberá acordar el aplazamiento del encuentro a una nueva fecha según las normas que se señalan a continuación”, apunta el protocolo aprobado.

Abarca hasta la jornada 30 en Primera y la 38 en Segunda, donde ya se han aplazado encuentros por este motivo. El último, el Rayo Vallecano-Mirandés por un gran brote en el cuadro burgalés. Su entrenador José Alberto ha sido hospitalizado en las últimas horas. Esa suspensión enfadó al Granada, que vivió una extraña situación ante la Real Sociedad en noviembre. LaLigal le denegó el aplazamiento pese a los casos que tuvo en sus filas tras viajar a Chipre.

AHORA, PARTIDO A PARTIDO

Las precauciones se deben extremar porque desde la próxima jornada se dará el partido por perdido al equipo que no cumpla las condiciones mínimas para jugar ante su rival.

