Los problemas musculares siguen dando la espalda a Jony, que no termina de cuajar en Osasuna. Ahora se trata de unas molestias en el cuádriceps izquierdo. Será sometido a pruebas médicas porque es posible que esté lesionado.

El asturiano era titular el sábado en El Alcoraz. No lo hacía desde hace dos meses, cuando Osasuna recibió al Granada y sufrió una rotura en el aductor derecho antes de terminar la primera parte. Contra el Huesca, Arrasate volvía a confiar en él para desequilibrar por la banda, pero no estuvo a la altura de lo esperado. Además, acabó con esas molestias que ahora se va a evaluar. Jugó 66 minutos. Ayer no participó en la primera sesión de la semana.

Jony Rodríguez solo ha jugado un partido completo en toda la temporada, el del Sánchez Pizjuán a comienzos de noviembre. En total, ha disputado 16, pero solo la mitad desde el inicio.

En la primera vuelta, sufría la primera lesión. Era en el Camp Nou. Diagnóstico, una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Ese contratiempo frenó su mejor rendimiento porque estaba aportando verticalidad.

Cedido por la Lazio hasta final de temporada, Osasuna tiene una opción de compra voluntaria de 5 millones de euros cuando termine la temporada, algo que a día de hoy es impensable.



JUAN CRUZ, SOBRECARGA

En el interior de las instalaciones trabajó Juan Cruz, que también terminó tocado el encuentro. En los últimos minutos, el lateral tuvo que dejar su plaza a Manu Sánchez, un cambio que no estaba contemplado. Se trata de una sobrecarga en el gemelo izquierdo.

Con las ausencias consabidas de Iñigo Pérez (pubalgia), Rubén Martínez (baja desde el 31 de diciembre por una fractura en la mano) y Roncaglia (se recupera de una rotura en el recto anterior con afectación al tendón para llegar al final de Liga), Osasuna mira al amistoso de este jueves contra el Eibar en las instalaciones de Atxabalpe (Mondragón). Tampoco están esta semana los internacionales Jon Moncayola y Ante Budimir, con la sub 21 y con Croacia.

