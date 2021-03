Aridane, Rubén y Nacho Vidal, trío de centenarios en Osasuna

Actualizada 23/03/2021 a las 06:00

Hay un paralelismo en las carreras de Aridane, Rubén García y Nacho Vidal en Osasuna. Los tres han llegado prácticamente a la vez a la barrera de los cien partidos oficiales. El lateral derecho lo hizo en Huesca el sábado y sus compañeros lo harán en la siguiente jornada contra el Getafe si Arrasate cuenta con ellos.

También hay intangibles que marcan su carrera con la camiseta rojilla, la que más se han puesto. No es tan fácil que un futbolista de fuera alcance los tres dígitos y que lo haga transmitiendo los valores propios del club. Los tres vienen demostrando que encajan con el ADN. Han tenido momentos mejores y peores, pero el osasunismo no les discute. Son queridos en el vestuario y en la afición. Llegaron en Segunda con ambición y ganas de crecer. Han demostrado su nivel para competir en Primera. Forman parte de la columna vertebral del equipo. Son patrimonio del club. No han querido valorar ofertas que les han llegado.



EL CRECIMIENTO DE ARIDANE EN PRIMERA

Aridane es el que más tiempo lleva. Llegó de la mano de Braulio Vázquez en verano de 2017. El objetivo era paliar la sangría defensiva de aquel nefasto curso en Primera que acabó con un descenso anunciado.

“Estamos muy ilusionados con su llegada. Es cierto que hemos hecho un esfuerzo, pero quería explicar que hemos tocado centrales libres o cedidos y anualmente eran más caros que Aridane”, señalaba el director deportivo en la presentación de un defensa que había costado 1,5 millones (0,5 más en caso de ascenso, como sucedió después). “Personalmente busco crecer. Tengo mucho margen de mejora y eso es lo que quiero conseguir”, decía el canario.

Es curiosa su trayectoria. Batallando contra críticas por su alto coste del fichaje (compensado por una ficha baja) y contra sus desatenciones iniciales, ha rendido mejor en Primera que en los dos primeros años. En la campaña del ascenso jugó solo 18 partidos de titular. En la máxima categoría se ha asentado para formar una pareja inexpugnable con David García. Suma 99 partidos que podrían haber sido más si no llega a ser por lesiones. Hoy cumple 32 años.



LA CALIDAD FUTBOLÍSTICA Y HUMANA DE RUBÉN

En el verano siguiente llegaron Rubén García y Nacho Vidal para apuntalar un proyecto exitoso.

Braulio sonreía como aquella persona que se quita un peso de encima tras una dura negociación con el Levante. “Entre todas las posibilidades que tenía ha apostado por nosotros. Me daría por satisfecho si iguala los números del curso pasado (ocho goles y nueve asistencias con el Sporting)”, afirmó el director deportivo en la presentación. No defraudó: siete y nueve. Fue el mejor de la categoría. “No todo es jugar en Primera o en Segunda. Participar y ser feliz nos da vida a los jugadores. Hubiese podido forzar para jugar en Primera, pero va más allá. Braulio mostró interés y decidí venir”, dijo el de Xátiva.

El 3 de abril, si nada se trastoca, cumplirá los 100 partidos. Tiene 27 años. Solo en nueve ocasiones ha salido desde el banquillo. Osasuna lo fichó en propiedad por 3 millones más variables en 2019 para su salto a Primera. Sigue gozando de la confianza de Arrasate. Ocho goles marcó en la pasada campaña, tres lleva en la presente.

Además, se ha ganado el cariño de la afición por sus continuas acciones sociales que le han hecho ser muy cercano a los aficionados. Tiene clase futbolística y garra, pero también calidad humana.



LA PROFESIONALIDAD DE NACHO VIDAL

El tercer centenario, igualmente entroncado en la filosofía de Osasuna, es Nacho Vidal, de 26 años Cumplió los partidos el sábado. “Es un orgullo enorme haber vestido esta camiseta en 100 ocasiones. Llevar el escudo de Osasuna en el pecho supone una gran responsabilidad por todo lo que representa este club, por eso en cada partido intento dejar todo en el campo para estar a la altura. ¡Por muchos más!”, escribió en las redes sociales satisfecho. El comentario generó una gran cantidad de reacciones positivas.

El lateral llegó en 2018 procedente del Valencia libre, aunque con un bonus de 900.000 euros en caso de ascenso. “He estado un año compitiendo en un equipo de máxima categoría cada día. Llego aquí con esa experiencia y una ambición enorme para crecer y ser importante”, señalaba. Braulio ya lo avanzó: “Se convierte en patrimonio del club porque viene para un largo periodo. Va a crecer con nosotros”.

Y lo ha hecho. En compromiso, profesionalidad y nivel deportivo. Rayó a gran altura en las dos primeras temporadas. Su inicio en la actual fue irregular, pero ahora desde hace varias jornadas ha vuelto a coger el pulso a la banda.

ARIDANE HERNÁNDEZ

-Llegó en 2017 y ha jugado 99 partidos en cuatro años: 29 (26 titular), 21 (18), 31 (31) y 18 (18).



-Costó 2 millones, del Cádiz, con el bonus por el ascenso posterior.



-Su valor de mercado en Transfermarkt es de 3 millones de euros. Cuando fichó por Osasuna era de 600.000 euros.



-Fichó para cuatro temporadas y ha renovado dos veces, hasta 2023. Su cláusula, 12 millones.



-Ofertas ha tenido para marcharse, una del Getafe.

-Tiene 32 años (cumple este 23 de marzo).

RUBÉN GARCÍA

-Llegó en 2018 y ha jugado 99 partidos en tres temporadas: 38 (27 titular), 31 (26) y 30 (27) en la actual.



-Costó 3,5 millones. Primero cedido del Levante y después en propiedad: 3 millones más medio millón por cada una de las dos siguientes permanencias.



-Su valor de mercado en Transfermarkt es de 10 millones de euros. Cuando fichó por Osasuna era de 1,5 millones.



-Fichó en 2019 para cuatro años y en octubre renovó hasta 2024. Su cláusula, 10 millones.



-Ofertas ha tenido para marcharse, una del Chicago Fire de la MLS que quería pagar la cláusula en enero de 2019.



-Tiene 27 años.

NACHO VIDAL

-Llegó en 2018 y ha jugado 100 partidos en tres temporadas: 38 (30 titular), 33 (28) y 29 (19) en la actual.



-Costó 900.000 euros, la prima que se pagó al Valencia por el ascenso un año después.



-Su valor de mercado en Transfermarkt es de 2 millones de euros. Cuando fichó por Osasuna era de 1 millón.

Fichó para cuatro temporadas, hasta 2022. Su cláusula es de 30 millones. Es la más alta de la plantilla y fue a instancias del Valencia al dejarle salir, club que tiene el 50% de sus derechos económicos.



-Ofertas ha tenido para marcharse, una del Friburgo de la Bundesliga el pasado verano.



-Tiene 26 años.