El rojillo Ante Budimir es el protagonista de la semana de La Liga World.

El delantero croata, que llegó a Osasuna el pasado mes de octubre, se muestra "contento" con su estancia en el club y asegura sentirse "cómodo" con el planteamiento de juego de Jagoba Arrasate. "Ante de fichar por Osasuna, me informaron sobre los jugadores, el equipo, el grupo... Y me he encontrado con un buen grupo, que me hace el día a día muy fácil. Existe un gran ambiente tanto en el vestuario como en el terreno de juego", confiesa.

Sus primeros pasos en Osasuna no fueron sencillos. Dio positivo en coronavirus y tuvo que permanecer en aislamiento, pero se estrenó como goleador en su debut ante el Atlético de Madrid. "Debuté sin prácticamente haber podido entrenar, lo justo para conocer a los chicos. Debuté y marqué y lo recordaré siempre", destaca.

Budimir afirma que ha ido afianzando su carrera "paso a paso". "He trabajado muchísimo y ha creído en mí. Yo quería ser una estrella, marcar goles y jugar algún día en la mejor liga del mundo", desvela.

En cuanto a su posición en el terreno de juego, subraya que se siente "cómodo" con el juego directo. "Me gustar estar tanto tiempo como pueda dentro del área", asegura. Eso sí, sueña con tener el apoyo de la afición desde la grada. "Pienso mucho en la afición", comenta. Un gol suyo en los minutos finales dio la victoria a Osasuna ante el Eibar y el jugador croata imagina "cómo hubiera sido todo con el estadio lleno, una auténtica locura".

Aunque apenas lleva seis meses en Pamplona, ha podido apreciar la importancia del club para la gente. "Lo noto. Y crean un ambiente extraordinario. Jugué en El Sadar con la camiseta del Mallorca y estoy deseando poder sentir ese ambiente jugando como local".

