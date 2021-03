El Sadar abre la puerta en abril

Actualizada 18/03/2021 a las 06:00

El regreso del público a los estadios marca la agenda. Cada vez está más cerca y voces autorizadas como la de Javier Tebas hablan abiertamente de la “tercera semana de abril” como punto de partida para abrir la puerta. La voluntad es que haya un aforo reducido al final de campeonato y el presidente de LaLiga afinó la fecha a ese momento para el que queda solo un mes. La cuenta atrás está activada y El Sadar se prepara para el estreno.

Paralelamente, Osasuna quiere poner en marcha visitas guiadas a socios de forma inminente para dar a conocer las entrañas del campo reformado y ampliado. Concretamente, a lo largo de abril. Por tanto, de una forma u otra, el templo rojillo albergará aficionados próximamente.

En los últimos días se viene barruntando la posibilidad de que haya un 30% de ocupación de los estadios. Tanto es así, que el club ya tiene en sus manos un protocolo enviado recientemente por LaLiga para que prepare el regreso de los aficionados.

SEMANA SANTA, LA CLAVE

La clave de todo este asunto pasa por el impacto de la Semana Santa. Si los datos mantienen una tendencia positiva se autorizará la presencia de público en el tramo final del campeonato. Es algo que tienen avanzado el Consejo Superior de Deportes y la patronal.

“Ya estamos preparados, lo hubiésemos estado hace meses, pero hay circunstancias que no podemos controlar. Llevamos un año, hemos aprendido, y esperamos que en la tercera semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios”, declaró Tebas ayer. “Todos esperamos que después de Semana Santa podamos ponernos ya una fecha rápida. Todo el mundo está con mucha precaución respecto a Semana Santa, momento clave para ver cómo van las cosas”, reconoció.

En caso de cumplir el escenario que marca la tercera semana de abril, Osasuna jugaría en casa con público cuatro partidos: contra Valencia, Elche, Cádiz y Real Sociedad. Son hipótesis y queda concretar si será posible y las fechas. Lo que sí parece claro es que primero se dejará un 30% de ocupación total. En El Sadar son unas 7.000 personas.

El director general de Osasuna, Fran Canal, comentó este miércoles que es “ilógico” que puedan verse gradas ocupadas en otras categorías, pero no en grandes recintos. “Es un objetivo. El fútbol no se puede concebir sin gente. Hay otros eventos o partidos de Segunda B con cuatro o cinco mil personas”, afirmó.

“El estadio ahora tiene unos pasillos tremendamente anchos. El acceso sería sin que la gente tuviera que estar cerca. Están ventilados con esa fachada de la calle. No tiene lógica que no pueda haber gente, pero no podemos entrar en ese debate. El CSD dictará la norma pero debe tener la sensibilidad de pensar que la gente necesita el fútbol. Es una forma de recuperar la vida”, dijo Canal en una entrevista en Cope Navarra en la que participó este medio.

Otra cuestión será elegir el sistema de acceso de los socios si se acota el aforo al 30%. “Esa decisión es de la junta directiva. Hay varias posibilidades preparadas. Las tarjetas de socios tienen QR y nos permiten muchas cosas. No sabemos si será un 30%. Sería una fórmula dependiendo del porcentaje”, aclaró. El club adelantó en la campaña de socios que saldrán entradas a un precio de 15 euros (30 en Tribuna de Preferencia).

LAS FINALES DE COPA

La apertura de los campos dio que hablar en la jornada de este miércoles al conocerse que la Federación quiere que las dos finales de la Copa del Rey sean con público en La Cartuja fijando un 20-25% de asistencia. Esa representación sería de Andalucía porque no se permitiría la movilidad. La RFEF ha citado hoy a la Real Sociedad y al Athletic, que se juegan el título de la pasada edición el 4 de abril. Dos semanas después se disputa el Barça-Athletic. Esa idea sorprendió a las autoridades, que insistieron en una idea clara: no es el momento.

Primero el Gobierno Vasco consideró poco “razonable” la iniciativa y la ministra de Sanidad Carolina Darias cortó de raíz las esperanzas. “Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente”, expresó a última hora de la tarde. “Este Ministerio va a trabajar intentado buscar consenso para que esa asistencia del público no se produzca”, defendió refiriéndose al 4 de abril.

VISITAS PARA SOCIOS

Aparte de esta presencia de aficionados, que va cobrando fuerza, el club rojillo prepara un programa de visitas guiadas al estadio para ofrecerlas a sus 20.500 socios cumpliendo el protocolo sanitario. Y Osasuna tiene la intención de mostrarlo en el mes de abril una vez termine la obra, pendiente de remates. Los últimos trabajos están siendo en las cabinas de prensa.

“La idea que tiene la junta directiva es hacer visitas a los socios en abril, haya o no haya fútbol. Pero necesitamos el final de obra, el certificado. No está en nuestras manos”, comentó Fran Canal en antena.

El estreno de la megafonía y del segundo videomarcador



Osasuna tiene en sus planes estrenar la megafonía y el segundo videomarcador contra el Getafe el 3-4 de abril, siguiente cita en casa, o ante el Valencia en el próximo compromiso. Es el anuncio que hizo Fran Canal. Ahora hay colocados unos altavoces de forma improvisada y la nueva megafonía permitirá evaluar la sonoridad del estadio rojillo, aunque sea a puerta cerrada. “Hemos hecho pruebas y es envolvente. La megafonía está a la altura de las mejores de España”, apuntó el director general al respecto. Además, se espera la llegada del segundo videomarcador, que será instalado en el fondo norte. Tiene una superficie de 94 metros cuadrados, mismo tamaño que el instalado en la zona sur. Ha sido adquirido a la compañía coreana LG y tiene mayores prestaciones en cuanto a resolución de imagen.