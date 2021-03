Osasuna trabaja el protocolo de la vuelta del público a final de temporada

Actualizada 17/03/2021 a las 06:00

La vuelta del público a los estadios está sobre la mesa de los clubes y se vislumbra a finales de abril o comienzos de mayo. Las autoridades lo decidirán después de Semana Santa. Hay optimismo y queda condicionado a la situación sanitaria. De momento, lo cierto es que Osasuna ha recibido recientemente notificación de LaLiga para preparar la apertura de El Sadar. Por eso la patronal ha remitido un borrador actualizado del protocolo que regulará esa presencia de aficionados en las gradas. Cada club debe adecuar esas instrucciones a su campo. Responsables de seguridad de la entidad rojilla ya avanzan sobre el plan a seguir.



En las últimas semanas, en sintonía con los buenos datos de la pandemia de coronavirus, ha ido tomando fuerza la opción de abrir el grifo. Los clubes -especialmente los grandes- y LaLiga tienen gran interés en ello por los ingresos económicos que reportaría este escenario. Y se pretende conseguir antes de que acabe la temporada para paliar las pérdidas que habrá por la ausencia de público. Clubes que han cobrado el abono o parte por adelantado deberán afrontar en verano esa problemática, que será más dura si el acceso se restringe de principio a fin.



Lo que hasta ahora simplemente habían sido señales poco concretas ha culminado en una comunicación de LaLiga a los equipos de Primera y Segunda División -donde tiene sus competencias- con el nuevo protocolo. Accesos en franjas horarias, uso de mascarilla, toma de temperatura y distancias. Durante la temporada se ha ido confeccionando el marco regulador hasta esta última versión.



VENTA DE ENTRADAS

En este contexto se fija un aforo inicial del 30%, tal y como informó la Cadena COPE. En El Sadar serían unas 7.000 personas ya que hay 23.576 localidades en el estadio reformado y ampliado. ¿Quienes asistirían al campo? La pregunta es obvia. El club ya anunció en la campaña de socios que saldrían a la venta entradas a 15 euros (30 en Tribuna Preferencia) para los abonados, que son un total de 20.465, cifra récord. No habría sitio para todos con esa ocupación y, si se da el caso, Osasuna tendrá que decidir si esos tickets se sortean entre los inscritos, si se adjudican por orden de compra o si se establece algún tipo de prioridad.



En mayo están fijados dos partidos en casa, contra el Cádiz (12 de mayo) y la Real Sociedad (23 de mayo). Antes, a finales de abril, el 28, Osasuna recibe al Elche. Esos están dentro de la horquilla de encuentros que podrían albergar público. Fuera de casa tiene que visitar al Real Madrid, el Athletic y el Atlético durante ese último mes.



HAY VOLUNTAD

“Estamos preparados para tener público en los estadios, pero creo que debemos hablar con el CSD para establecer en qué fechas y qué cuantía de público podremos tener. Nos queda pasar el mes de marzo y gran parte de abril para pensar que podamos tener público en los últimos partidos de la temporada, que sería mi ilusión”, comentó públicamente Javier Tebas. “Si la situación sigue calmada tras Semana Santa podremos plantear el retorno del público antes de que termine la temporada en las ligas profesionales”, añadió Irene Lozano, presidenta del CSD.



Paralelamente, continúa la puesta a punto de El Sadar y sigue en pie la idea de que los socios puedan conocer el estadio por dentro una vez finalizado el curso, más teniendo en cuenta que será imposible que la totalidad pueda asistir a uno de los partidos de esta campaña.



Todo queda condicionado a las cifras de la pandemia porque al final de la pasada temporadas también se especuló con la presencia de público, pero el empeoramiento de los datos hizo que esa idea se descartara. Tan firme era esa intención que Osasuna tenía preparada una grada improvisada ya que el estadio estaba en plena obra y sin asientos. Ahora, ya con la vacunación en marcha y un plan fijado, se aproxima el ansiado regreso de las aficiones a los estadios.

Aficiones Unidas pide regresar a los estadios







José Manuel Mateos, presidente de Aficiones Unidas (AFEPE), pidió la vuelta del público “cuanto antes a los estadios, dentro de la prudencia y la responsabilidad” y que “se tenga en cuenta” la opinión de los espectadores en los protocolos que se preparan para ello.



“Entendemos que los aficionados debemos volver al fútbol lo antes que se pueda. Hay que esperar como evoluciona la pandemia y la vacunación pero creemos que se dan condiciones igual que en otros sectores, en el de la cultura con teatros y museos, y como se está dando en el fútbol no profesional a partir de Segunda B o Tercera. Los aficionados están yendo y no está ocasionando un repunte ni un problema mayor”, dijo.



Mateos explicó que Aficiones Unidas trabaja en contacto con los clubes y LaLiga para ello y lamentó que no ocurra igual con las autoridades sanitarias y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que perfilan protocolos para ese regreso.“A pesar de que nos gustaría no estamos teniendo trato. Se está hablando de la vuelta o no de los aficionados y no se está teniendo en cuenta su opinión. Para nosotros sería importante formar parte de esta mesa de debate, para, sin querer imponer una opinión, aportar nuestro granito de arena a lo que es esta situación global”, añadió.



El responsable de Aficiones Unidas mostró cierta preocupación por las congregaciones de aficionados que a veces se producen cerca de los campos. “Si se hace entrando a los estadios, se puede hacer de forma organizada y responsable y sería más fácil para todos, menos problemático. Nos preocupa como ciudadanos, como aficionados lo entendemos. La gente tiene unas ganas tremendas de volver y a medida que se aproxima el final de temporada necesitan ir a mostrar su apoyo a sus equipos”, apuntó.

