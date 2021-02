Osasuna activó y cerró la cesión de Ramalho en 4 días

Actualizada 03/02/2021 a las 06:00

Hace una semana se vislumbraba un final de mercado tranquilo en Osasuna, que había logrado la cesión de Manu Sánchez. Pero el pasado miércoles se encendieron las alarmas en Almería. La lesión de Facundo Roncaglia apuntaba a ser importante, algo que se comenzó a apreciar claramente al día siguiente. Las pruebas confirmaron que se pierde la temporada. Había que mover ficha para cubrir ese perfil de lateral derecho y central que ofrece el argentino. En apenas cuatro días quedó sellada la operación para obtener a Jonás Ramalho hasta final de curso, algo inimaginable antes del choque ante el Almería. Este jueves trabajará en Tajonar y será presentado.

Osasuna se puso en contacto con el Girona el día posterior a la eliminación copera. No parecía una operación sencilla. El radar apuntó a Ramalho a la hora de buscar un futbolista que jugara de lateral y central. Se quería un jugador polivalente. Nacido en Barakaldo hace 27 años y criado en el Athletic, tiene contrato con el equipo catalán hasta 2022. Y pese a no ser habitual en el once era uno de los capitanes.

Enseguida vio con muy buenos ojos la opción de salir a Pamplona. Un equipo en Primera, cerca de su hogar y con un nuevo reto a falta de minutos en Montilivi. Ramalho dio luz verde, pero el Girona no terminaba de facilitar la marcha.

Osasuna trabajó paralelamente más alternativas. El lunes a medianoche cerraba el mercado. Uno de ellos fue Roberto Rosales, del Leganés. Se agotaba el tiempo. Hubo otras negociaciones que no llegaron a buen puerto. Hasta que en la tarde del lunes llegó el sí del Girona.

LA APUESTA DE RAMALHO

Fuentes cercanas a la operación ponen en valor la apuesta que hace Jonás Ramalho para vestir la camiseta de Osasuna. Renuncia a parte de sus emolumentos para que el club rojillo pueda inscribirle. Ha primado el contenido deportivo al económico. Cabe recordar que Osasuna contaba con escaso margen en el tope salarial. La cesión, con opción de compra, ya era viable. De paso, un Girona nada boyante en lo económico se ahorraba su ficha y cumplía con el deseo del jugador.

INTENCIÓN DE EJECUTAR LA COMPRA

No ha trascendido la cantidad concreta de la opción de compra por las cláusulas de confidencialidad pactadas. No es una cifra exacta, sino que depende de unas variables. En todo caso diversas fuentes apuntan que es “muy asumible” y la idea es que pueda continuar de rojillo a final de curso si cumple con las expectativas.