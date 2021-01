Raúl Navas: "En Osasuna había perdido la ilusión"

Actualizada 29/01/2021 a las 12:31

Raúl Navas señaló en su presentación con el Cartagena que había perdido la ilusión en Osasuna. "Con el respeto que me llamaron, me demostraron un interés muy cercano. Luego hablé con De la Bella, que me contó el grupo que había y todo eso me hizo dar el sí y retomar la ilusión que había perdido en Osasuna”, indicó en rueda de prensa el sevillano, que lamentó no haber contado más para Jagoba Arrasate. "Físicamente me encuentro muy bien porque no me he perdido ningún entrenamiento con Osasuna en toda la temporada. Lo único me puede faltar ritmo de partidos porque no he tenido mucha continuidad”.

El central, que se ha marchado de Pamplona después de año y medio, comentó que puede aportar mucho en esta segunda vuelta para conseguir la permanencia en la categoría de plata. “Serenidad en la parte defensiva. El equipo está en una situación delicada y creo que puedo aportar mucha experiencia. En cuanto a fútbol, el míster quiere que saquemos el balón desde atrás y eso se adapta a mi estilo futbolístico”.

El Cartagena está encantado con su llegada. Manuel Sánchez Breis, director general deportivo, destacó a la nueva incorporación: “Cuando un club como el Cartagena consigue traer un jugadores nivel y la trayectoria de Raúl Navas queda muy satisfecho. Nos hemos reforzado con un futbolista de muchísima experiencia, con más de un centenar de partidos en Primera División. Es un jugador que destaca por ser un buen defensa, con una gran salida de balón, que es inteligente y tiene liderazgo. Es lo que necesitábamos para reforzar el centro de la defensa”.

