Iván Rosado: “Osasuna y su afición saben sufrir, pero conseguirán el objetivo de la salvación”

Pasea por los aledaños de El Sadar y se detiene a ver las obras. Vuelve a caminar y se fija en un detalle. “Por aquí antes se entraba con el coche. ¡Qué follón se montaba para salir!”, dice. Conoce todos los entresijos y su buena memoria le transporta a tardes históricas. El campo ha lavado su imagen completamente, pero todavía guarda la esencia y el carisma de siempre. “¡Qué pasada!”, exclama al ver el terreno de juego. Este aficionado que vuelve a su juventud durante un tiempo es Iván Rosado (Huelva, 1974). El exdelantero rojillo se hinchó a meter goles con la escuadra navarra y ha hecho un hueco en su apretada agenda para visitar El Sadar. La sonrisa y brillo en los ojos no desaparece en toda la visita. Durante más de una hora disfruta inspeccionando los nuevos rincones del feudo navarro.



Es la primera vez que entra.

Estoy absolutamente impresionado. Está quedando una maravilla de estadio. He aprovechado la ocasión de venir a Pamplona por motivos laborales y no podía irme sin venir a El Sadar.

¿Qué ha sentido al subir las escaleras?

Me ha impresionado mucho. No me lo esperaba así.

Ya lo había visto por televisión.

Sí, pero estar aquí dentro es totalmente diferente. Agradezco la oportunidad que me ha dado el club para poder visitarlo.

¿A dónde se desvían sus ojos?

A muchos puntos. Ya no solo la amplitud, que se nota más grande, sino también los colores vivos. El tono rojo y azul de los asientos con el verde del césped. Es muy Osasuna. Atrae a la vista.

Da miedo que se pierda la esencia de ese Sadar de siempre.

No. ¡Qué va! La obra es para mejorar y permitir que entre más gente al campo a ver al equipo. Osasuna tiene una de las mejores aficiones de España y así seguirá.

¿Qué recuerda de este estadio?

He metido muchos goles aquí, pero siempre me acuerdo del gol en Gijón o Anoeta. Todos los recuerdos con Osasuna son fantásticos. Me acuerdo también de celebrar las permanencias y todos los buenos momentos.

Siempre se ha sentido muy osasunista.

Llegué de un equipo humilde y venir a El Sadar, un campo histórico, ya fue increíble. El mero hecho de saltar al terreno de juego era una alegría inmensa. En esta tierra siempre me encuentro como en casa. Los amigos que tengo en Pamplona son como mi familia.

¿Cómo ve al equipo?

Aunque ahora veo menos fútbol de Primera División sigo a Osasuna siempre que puedo. Están en una situación complicada. Así lo dice la tabla clasificatoria. Como dijo Braulio, el capitán de ahora es el ideal para llevar a buen puerto esto. Tengo mucha fe en Arrasate y su cuerpo técnico. Lo han hecho muy bien y todavía tienen crédito.

Sorprende ese respaldo unánime a Jagoba Arrasate.

La clasificación puede preocupar. Es lógico y sería absurdo no reconocerlo. En situaciones así es importante reforzar la labor de un entrenador que lleva dos años y lo ha hecho fantástico. Ahora no están saliendo las cosas bien, pero Arrasate es el técnico apropiado. Desde dentro del club también lo saben.

Uno de los problemas del equipo puede ser la falta de gol. Usted era un experto en eso.

Simplemente es una mala racha. Calleri y Budimir son buenos delanteros. Enric Gallego también, aunque no está teniendo suerte de cara a puerta. Después tienen una línea de atrás con mucha calidad como Roberto Torres o Rubén García. Lo que pasa que están inmersos en una racha donde no consigues la victoria y te ves abajo. Queda tiempo suficiente.

Osasuna tiene experiencia en el barro.

Saben nadar en estas aguas y sacar fuerzas de donde parece que no hay. A ver si pronto cambia la dinámica y puede volver el público al estadio.

¿Hasta qué punto es importante la afición rojilla?

Son un plus añadido y te dan puntos a final de año.

Como exfutbolista y conocedor de situaciones así. ¿Cómo estarán de ánimo los jugadores?

La Primera División es muy compleja. Hay grandes equipos. La temporada pasada se consiguió el objetivo de manera holgada, pero ahora toca sufrir. Osasuna y su afición saben sufrir, pero conseguirán los objetivos. Los jugadores saben que el capitán es el que manda y hay mimbres para sacar la situación adelante. Se agradece, en momentos así, reforzar la labor del entrenador y su cuerpo técnico.

¿Hasta qué punto puede ayudar la buena imagen en Copa del Rey?

Ganaron a un equipo muy bueno. Entre el Espanyol y Osasuna no hay mucha diferencia futbolística, aunque sí la haya de categoría. Ganar 0-2 en Cornellá tiene mucho mérito porque estamos viendo las sorpresas que están ocurriendo en otros equipos de Primera. Incluso de primer nivel mundial como el caso del Real Madrid.

A la espera de un proyecto que le pueda ilusionar

El nombre de Iván Rosado ha sido relacionado en las últimas horas con el Izarra, que busca técnico tras la destitución de Pablo Álvarez. “Tengo mucha ilusión por entrenar. Ojalá algún día se den las circunstancias apropiadas para desarrollarme como técnico y qué mejor opción que Navarra. Aquí me han tratado siempre bien. Si te van bien las cosas donde has sido feliz, la felicidad sería doble. No puedo decir mucho más”. El onubense tiene experiencia en la cantera del Recreativo de Huelva. “He estado en juveniles y también en el filial. Veo mucho fútbol y aprendo día a día. Hay que seguir reforzando tus conocimientos. Estoy tranquilo esperando un proyecto que me pueda ilusionar. Si se dan las circunstancias apropiadas para entrenar en tierras navarras sería fantástico”, concluyó.