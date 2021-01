David García y Sergio Ramos, dos defensas de altos vuelos

Actualizada 09/01/2021 a las 06:00

Pocos defensas tienen tanto impacto en sus equipos como David García en Osasuna y Sergio Ramos en el Real Madrid. El rojillo es el defensa de Europa que mejores datos presenta en el juego aéreo y el sevillano es capitán general del equipo blanco. Como muestra, que su renovación se ha convertido en asunto prioritario. Ramos, que vuelve tras unas molestias, lidera la zaga del Madrid y David pone freno en la de Osasuna, especialmente por alto.

El canterano de 26 años viene dando pasos de gigante en los últimos tiempos. En ese camino, confiesa que entre sus ídolos está Sergio Ramos. “Es un jugador al que siempre he seguido mucho desde pequeño, es un referente por todo lo que ha hecho en el fútbol”, cuenta en una entrevista difundida por You First Sports, su agencia de representación.

Aquel día David García se llevó su camiseta, que “guarda con mucho cariño”, y un gran recuerdo: marcó en el Santiago Bernabéu pese a la derrota rojilla (5-2). Fue una temporada nefasta para Osasuna esa 2016-17. “Entonces yo no era un jugador de Primera por decirlo así, creo que no tenía el nivel. Pero conforme pasan los años y coges experiencia intentas dar tu mejor versión para hacer frente a este tipo de rivales”, cuenta David sin rodeos.

Del equipo de Zidane destaca a Modric, quien le ha sorprendido sobre el terreno de juego, y a Karim Benzema, “Está en un gran momento. Hay que estar pendiente de él porque si no te la lía”.

David García se siente “orgulloso” por las estadísticas que ha cosechado en el fútbol aéreo. “Desde pequeño he destacado por eso, por cómo saltaba de cabeza. No es algo que he trabajado específicamente. Lógicamente se trabaja como otros condicionantes físicos”, apunta. El defensa, que se muestra “ambicioso” se exprime , desde hace cinco años, tres días a la semana por las tardes para seguir dando pasos. “Hay que cuidarse. La primera es muy exigente. Prácticamente todos los futbolistas son atletas, le dedico tiempo a esos pequeños detalles”. “Me encuentro en un gran momento, tengo margen de mejora, creo que me queda un camino largo por recorrer”, reconoce David. Este sábado tendrá enfrente a uno de sus referentes.

