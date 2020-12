Miguel Ángel Adán: “Las irregularidades en el voto correo son el principal problema”

Actualizada 10/12/2020 a las 06:00

Después de crear una plataforma para dar a conocer a aspirantes a socio compromisario, Miguel Ángel Adán se muestra decepcionado por cómo ha transcurrido el proceso. “Es importantísimo tener claro que el sistema no ha sido la causa de los resultados de estas elecciones. Las irregularidades en el voto por correo son el principal problema. Por una parte no se ha podido garantizar que el solicitante del voto fuera el que lo depositase. Se podía haber solucionado con un correo certificado. Ha existido por parte de la directiva una información de antemano y un acceso a papeletas que el resto no ha tenido si nos atenemos a las declaraciones del presidente Sabalza”, asegura.

Adán, socio compromisario hasta ahora explica que “ el proceso de elección de socios compromisarios puede abordarse en la próxima reforma estatutaria si así lo desean los socios” algo que no ha sido la causa de los resultados electorales”. “El proceso se ha viciado, desde luego es irregular y si la reclamación de las peñas prospera puede que termine siendo ilegal”, expresa.

“La conclusión es que la inclusión del voto por correo en esta ocasión ha hecho que la lista vinculada a la directiva arrasase al resto de opciones”, analiza. Adán considera que “en condiciones normales” algunos de los socios que se dieron a conocer a través de su iniciativa en Agencia Osasunista “habrían tenido opciones de salir”. No obstante, pone en valor que la iniciativa ha servido para “conectar a socios que no se conocían entre sí y plantearse cuestiones que van más allá de estas propias elecciones”.

