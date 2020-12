Juanma Garro: “Que las empresas quieran estar en la asamblea me parece lógico”

Actualizada 10/12/2020 a las 06:00

Otro de los temas que ha estado sobre la mesa es la presencia de empresas en la asamblea como personas jurídicas. Una de las elegidas en las elecciones, al igual que hace cuatro años, fue Lacturale. Se trata de uno de los patrocinadores del club en una relación que ha pasado por distintas fases, incluso luciendo la marca en la parte principal de la camiseta.

Su presidente, Juanma Garro, quiso aclarar que la presencia de empresas, concretamente Lacturale, le parece “lógico y justo” y se muestra “contento” de aportar su “visión del fútbol y de Navarra” en el órgano supremo. “Somos un grupo de ganaderos que creemos que podemos aportar a Osasuna. Nos gusta saber qué está pasando y demostrar nuestro osasunismo. Creo que con los hechos ha quedado demostrado”, comenta Garro.

“Quiero destacar que si nos presentamos las empresas, en el caso de Lacturale, hemos estado ahí en los momentos más difíciles. Vamos a ser socios, vamos a tener un solo voto y a aportar decenas de miles de euros. Me parece muy justo siempre y cuando los estatutos lo permitan. Encima es gente que está demostrando una implicación importante. Aportamos mucho al tema de la cantera, se sostiene por la aportación de las empresas. Que quieran estar las empresas me parece lo más lógico”, subraya.

Juanma Garro lamenta que se ha quedado fuera “gente válida” y garantiza que estarán vigilantes. “Fuimos críticos con Archanco o con Izco. No tenemos filtro. Ahora si vemos cosas en esta Junta que no nos gustan lo diremos”. Además se mostró partidario de “dar una vuelta” al proceso de elección. “Hay que revisar quién puede presentarse, ya sea por ejemplo los trabajadores del club. Entiendo que debe ser así por ética. Debe haber gente que proponga y que apruebe. Pero que no sean los mismos”, afirma.

