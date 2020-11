Actualizada 26/11/2020 a las 14:02

La renovación de Roberto Torres hasta 2023 fortalece el vínculo que mantiene con Osasuna desde que llegó con 16 años. El canterano ha aprovechado la rueda de prensa de este jueves para evidenciar su sentimiento rojillo. "Es un momento importante en mi carrera y feliz en mi vida, estoy donde quiero estar. No he visto más allá de vestirme de Osasuna cada fin de semana. No hay nada más bonito para un navarro que eso. Estoy muy contento. Me gustaría estar más años aquí, estoy bien físicamente. Siempre se puede mejorar día a día y en ello va a estar mi cabeza", ha comentado.

Roberto Torres ha reflexionado sobre el hecho de estar en casa frente a otras propuestas de fuera. ¿Qué le aporta Osasuna? "Más allá de venir a entrenar, que me encanta, veo que mi familia y mis amigos están igual de tristes que yo y cuando ganamos igual de contentos. Para mí eso es muy importante. Mi entorno es el mismo que hace 15 años cuando jugaba en el juvenil, eso es muy importante, no se debe perder. Somos todos de Osasuna", ha asegurado el '10' rojillo.

"La renovación significa que estoy haciendo muchas cosas bien. Tengo que seguir demostrándolo. Estoy muy contento por seguir jugando en el equipo de mi tierra. Muchos compañeros no han vivido el hecho de jugar en el equipo de su tierra y pocas veces se ve lo que estoy viviendo yo. Lo tengo que disfrutar y acordarme cada día de lo privilegiado que soy", ha incidido Roberto Torres, quien asegura que quiere "mejorar y seguir dando la talla".

Sobre sus importantes registros con Osasuna, ha recalcado que quiere seguir ampliándolos hasta que cuelgue las botas. "Me gustaría estar en las posiciones altas de estadísticas de Osasuna cuando me retire porque es algo muy bonito para nuestra afición y para mí. Yo soy un aficionado además de un trabajador. El día de mañana quiero estar orgulloso de lo que he conseguido", ha expresado.



BRAULIO: "ERA DE JUSTICIA"

El director deportivo Braulio Vázquez ha destacado el buen papel de Torres para ganarse la renovación. "Es merecida. Lleva toda su vida en el club, pero más allá de eso su rendimiento en el campo es el que es. Era de justicia que teníamos que cambiarle el contrato. Todos estamos contentos. No le renovamos solo por haberse criado en la casa, ha demostrado que tiene nivel para estar con nosotros y rendir a un alto nivel en Primera", ha apuntado.