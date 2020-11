Javier Castañeda: “No me lo esperaba, me he quedado impactado”

Actualizada 26/11/2020 a las 06:00

Hace apenas unos días, Javier Castañeda recordaba en el Foro en Vivo de Diario de Navarra su marcaje a Diego Maradona. Lo hacía con humildad, casi de soslayo. No podía imaginar el madrileño que este miércoles una llamada de este medio le iba a dar la mala noticia: el hombre cuyo marcaje en el Osasuna-Barcelona en El Sadar le encumbró acababa de fallecer. Castañeda tardó en reaccionar. A pesar de la delicada salud del astro argentino, sus noticias eran que se estaba recuperando. El que fue gran defensa rojillo no ocultaba sentir “mucha pena”. Siempre trataba de hacer bien su trabajo, pero é supo secar al mejor jugador del mundo.



Le llamaba porque acaba de conocerse el fallecimiento de Maradona.

¡No fastidies! ¿Cuándo ha sido? Si decían que iba bien... No sabía nada -se queda unos segundos en silencio-. Es una gran sorpresa, dentro de lo que ya llevaba. No me lo esperaba. Es una pena.

¿Cómo lo calificaría?

Fue el número uno mundial, tenía un carisma muy fuerte. En Argentina es Dios. Messi no tiene ese carisma. Donde quiera que iba lo dejaba notar... Me he quedado impactado.

Hace unos días recordaba el marcaje que le realizó en El Sadar.

Siempre ha sido algo que todo el mundo me ha recordado, porque era Maradona. Son jugadores contra los que no tienes nada que perder y sí mucho que ganar, porque te da mucho prestigio enfrentarte a él.

¿Qué siente ahora mismo, al morir un jugador tan vinculado a su carrera?

Mucha pena. Te van diciendo que iba mejor... Está claro que ha habido alguna complicación por su estilo de vida. Pero es una pena, era muy joven.

¿Qué supone para el fútbol su pérdida?

Significa mucho. Como Pelé o Cruyff, son jugadores que dejan huella, tienen un don que les hace sobresalir sobre el resto. Maradona fue al Nápoles y le llevó de estar en Segunda a ganar la Liga. Siempre despertó una expectación fuera de lo normal. Messi no tiene ese carisma que tenía Maradona y hacía que en su país le vieran como a Dios.

Te puede interesar

Y a este genio, Castañeda fue capaz de frenarle en El Sadar. ¿Cómo lo hizo?

Fui una lapa, tanto en El Sadar como en Barcelona. Era “La Misión”. Todos los jugadores del Barça le buscaban a él. Estaban Schuster y otros grandes jugadores, pero él ordenaba y mandaba, tanto en el campo como fuera de él.

¿Qué fórmula empleó para secar a Diego? ¿Cuál fue su arma?

Siempre he jugado así. Pero estudié mucho cómo jugaba, ¿eh? Le miré mucho, si recortaba, si era zurdo, diestro, si iba para un lado, para otro... Cómo le pegaba al balón. Pero lo hacía con todos. Tenía una ficha de cada jugador en la que me apuntaba esos datos y así salía preparado a enfrentarme a ellos.

¿Qué se decían entre ustedes?

El mayor orgullo fue cuando después del partido dijo que había sido el marcaje más limpio que le habían hecho. Antes del partido, se acercó a mí y me preguntó si le iba a dar alguna patada. Me imagino que se lo diría a varios como a mí, para entablar conversación. Yo le dije: “Tranquilo, ninguna” -decía sonriendo Castañeda al recordar aquel histórico 15 de enero de 1984 en El Sadar.