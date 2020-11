Oriol Riera: “El ruido externo les afecta en el vestuario”

Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

Oriol Riera colgó las botas en plena pandemia y dirige al filial del Alcorcón, en su primera experiencia en los banquillos a nivel profesional. Formó parte de la Masía, donde coincidió en la misma remesa que Leo Messi. No se asentó en el primer equipo azulgrana y emigró en busca de oportunidades. Las encontró en Osasuna, donde militó en dos etapas muy recordadas. Anotó 17 goles y se ganó al osasunismo.



Situación del Barça. “Es un momento de transición donde grandes jugadores se fueron y los que se quedaron ya tienen cierta edad. Está en pleno cambio generacional para que el Barça sea el de siempre. El modelo de siempre ha ido variando hacia una dirección diferente. Nos hemos acostumbrado a verles ganar todo y ahora parece que es insuficiente si levantan la Liga y la Copa del Rey. El valor está en la cantidad de Champions que ganaron en un periodo tan pequeño. Ahora coinciden muchos aspectos, incluso lo extradeportivo donde no me meto”.



Ruido extradeportivo. “En un vestuario este ruido afecta y no ayuda. De forma inconsciente a los jugadores les afecta. No somos máquinas, sino personas con emociones y una vida privada más allá del fútbol. Dentro del vestuario lo externo afecta en el día a día. No es extraño que cuando las instituciones están tranquilas es cuando más éxitos deportivos se logran”.

¿Cómo está Messi? “Nos ha dado muchísimo. La época que nos ha dado ha sido increíble, igual hasta ponen al estadio su nombre dentro de unos años. Cuando dijo que se quería ir me dejó perplejo. En varias entrevistas intenté que reflexionara todo el mundo. Una persona así no se merecía esa salida. Messi no ha hecho una pretemporada al uso, pero seguro que alcanzará su nivel y volverá a ser el máximo goleador del campeonato. Ha dejado el listón tan alto que cuando lo baja ya se le achaca”.



El partido. “Nunca se sabe cuando es el mejor momento de jugar ante un grande. Es cierto que el Barça no está al nivel de otros años y rascar puntos es más factible que en otras temporadas. Supongo que llegarán la posesión de balón, pero eso no quiere decir que tengan el dominio del partido. Osasuna estará replegado para salir rápido y hacer daño. No arriesgarán en el pase y serán verticales en campo contrario”.



Osasuna. “Es muy difícil repetir lo que hicieron el año pasado. Jugaron a un nivel altísimo. Es un equipo ordenado, solidario y con las ideas claras con balón. Ha tenido la mala suerte de la lesión del Chimy. No es fácil cambiar ese tipo de jugador por su mentalidad e incidencia en el vestuario. Osasuna compite, aunque ha podido sumar algún punto más. Tienen tranquilidad deportiva e institucional para seguir creciendo. Les deseo lo mejor”.

