Damià Abella: “El ánimo de Messi no es el mejor”

Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

Damià Abella trabaja ahora en la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y es comentarista en Barça TV. Mientras tanto, espera su oportunidad para entrenar, ya sea como primer técnico o asistente. Gerundense de nacimiento, el conjunto azulgrana lo reclutó para su filial, donde estaba Messi, y debutó en el primer equipo. Hace 10 años llegó a Osasuna para vestirse de rojillo durante cuatro temporadas.

Situación del Barça. “Hacer una foto única es difícil. Hay muchos factores y algunos de ellos son detectables. El Barça necesitaba aliviar masa salarial y se quitó jugadores importantes. Es verdad que esos futbolistas demostraban unos síntomas como que llegaban justos para el primer equipo. Me consta que el tema económico es bastante delicado, por eso no se pudo reponer esas salidas con jugadores de primer nivel. Después está el tema Messi. Pidió salir en verano y su estado de ánimo no es el mejor. Se le nota por su gestualidad. A todo esto hay que añadir los problemas institucionales entre la directiva y el vestuario. Y ahora ya hasta las lesiones”.

Ruido extradeportivo. “En un vestuario es imposible mantenerse al margen. El Barcelona, al igual que Osasuna, es un club de sus socios. Todo el mundo tiene voz y voto. Además, su repercusión a nivel nacional y mundial es tremenda. El Barça es un referente en muchos ámbitos. Lo deportivo manda y, a veces, tapa muchas cosas pero no es el caso”.

Un rival herido. “Coger a un equipo grande herido nunca es bueno. Diría que están más que heridos. Viven una época de transición. Para Osasuna es un buen momento visitar ahora el Camp Nou”.

El partido. “El Barça no tiene centrales. Jugará De Jong con Lenglet. Koeman ha modificado las presiones altas para estar más replegado. Messi tenía dificultades para esa presión alta y Busquets ya no llega al repliegue. Igual apuesta por un 4-3-3 y yo dejaría a Messi arriba sin funciones defensivas. Podría beneficiarle. Por su parte, Arrasate suele alternar el 4-2-3-1 o dos puntas. Creo que optará por esta opción. La llegada de Budimir les ha dado aire fresco. Encaja muy bien. Después están los Roberto Torres, Rubén García o Jony, que es la clave del equipo por su incidencia con los centros. La mayoría de las ocasiones de Osasuna parten de transiciones o del juego directo. Creo que en el Camp Nou abusarán de él. Aquí puede estar el partido en favor de los rojillos. Por lo demás se espera lo de siempre. Un equipo que presiona alto y recupera bastante arriba, en el último tercio”.

Corazón dividido. “Deseo que a los dos equipos les vaya muy bien. Son a los dos que más quiero. Mamá es el Barça, porque nací ahí. Papá es Osasuna. Estuve en Pamplona cuatro años como en ningún sitio”.