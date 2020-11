La crisis del Barça, a examen

Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

El Barcelona genera dudas. Es un equipo con luces y sombras. El ruido externo afecta al vestuario. Los gestos de Messi indican un estado de ánimo negativo. Son algunas de las sensaciones que transmite el actual conjunto azulgrana a exjugadores que han militado en sus filas como Jon Andoni Goikoetxea, Damià Abella y Oriol Riera. También vistieron la camiseta de Osasuna y analizan el partido del próximo domingo en el Camp Nou.

El extremo navarro levantó con Ronald Koeman, actual técnico del Barça, la recordada Champions de 1992 en Wembley. Lo conoce de primera mano y habla sobre su carácter y liderazgo. Los catalanes, por su parte, compartieron vestuario con Leo Messi y reconocen que la estrella argentina no está pasando por un buen momento anímico.

Goikoetxea: “Hay jugadores que no dan la talla”

Jon Andoni Goikoetxea formó junto con Ronald Koeman el temible Dream Team dirigido desde el banquillo por Cruyff. El técnico holandés logró imprimir un estilo de juego que todavía perdura en Can Barça y que quiso desarrollar su compatriota cuando llegó al banquillo azulgrana este verano.

El navarro compartió vestuario con el actual técnico azulgrana y considera que la apuesta de la junta directiva fue acertada por el “carácter y liderazgo” del holandés. Reconoce que, cuando estaba en la secretaría técnica de Osasuna, hablaba con más frecuencia con Koeman, pero ahora esa relación se ha enfriado. “Antes le preguntaba sobre algún jugador holandés que teníamos en el radar. Ahora el trato no es diario. Con otros igual sí”, reconoce Goiko. El navarro, que logró el triplete en aquel histórico año 1992 para la entidad catalana desgrana la actual crisis deportiva e institucional del conjunto culé.

Situación del Barça. “Me crea dudas por lo visto desde fuera. Alterna momentos ilusionantes con otros decepcionantes. Al equipo se le ve triste. Se espera mucho más de algunos jugadores. No están dando la talla”.



Época de transición. “Ha habido cambios de gente muy importante y ahora se quiere apostar por la juventud. Dar ese paso en todo un Barcelona no es fácil. Dembélé ya parece que arranca, Griezmann no acaba de estar... Después está todo lo que rodea a Messi. Las lesiones de Piqué y Sergi Roberto. Se están dejando muchos puntos para volver a engancharse por el título liguero”.



Ruido extradeportivo. “Influye mucho en un vestuario. Hay una especie de vacío y eso solo genera dudas. Están en pleno cambio tanto de directiva como de jugadores. Se ha marchado gente importante, otros se han quedado pero van hacia abajo y no acaban por llevar el peso del equipo. En el Barça no te perdonan una temporada sin títulos. No existe ese margen como en otros equipos”.

Solución. “Deberían intentar que el equipo se vuelva a enchufar. Hay chavales jóvenes con ilusión, pero no puede recalar todo el peso sobre ellos. Hay que levantar la moral de futbolistas como Griezmann, Busquets o el propio Messi. Son buenos futbolistas, pero deben volver a dar ese paso”.

Te puede interesar





Koeman. “Es un líder. Tiene un carácter muy fuerte. Le ha tocado tomar decisiones en una temporada complicada y le va a costar. Debe tener mano derecha y controlar sus impulsos porque va a chocar con jugadores de peso dentro del vestuario. Pero le nombraron entrenador para tomar decisiones importantes”.



El vestuario. “Da ilusión ver a chavales, pero eso tiene que ir acompañado con gente veterana. Ansu Fati, Trincao, Pedri... son jóvenes que les va a costar. Ellos solos no pueden levantar esto”.



Messi. “Es un gran jugador, no cabe duda. Al final tiene una edad y no perdona ningún minuto, ni con el Barça ni con la selección. Aunque no se le ve esa alegría, tiene mucho amor propio. Acabará haciendo un buen año, pero necesita la ayuda de todo el equipo”.



Osasuna. “Creo que tienen mejor plantilla que la temporada pasada. Es un plantel equilibrado y el cuerpo técnico les conoce bien. Echan en falta que no haya público. Osasuna con El Sadar a tope tendría algún punto más seguro. Ha tenido partidos buenos, como el del otro día, pero echaron a perder la primera parte. Tienen que mantener esa regularidad. No creo que vaya a sufrir, pero hoy en día todos los partidos son complicados y no te puedes relajar”.



El partido. “Será complicado para Osasuna, pero hace pocos meses ya logró ganar. Tiene que esperar sus oportunidades. Que el rival tenga ocasiones y te perdone, y que tú seas más efectivo. Osasuna deberá acabar las jugadas para que no le pillen a la contra y estar bien armado. Es un reto. Ayudaría si hubiera público porque creo que hubieran estado en contra. Por su parte, el Barça tiene mucha necesidad porque no puede perder más puntos. En campos como el Camp Nou tienes que hacer un partido serio”.

Te puede interesar