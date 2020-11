Sammy Lee: “Robinson renunció a su contrato con Osasuna para que no tuvieran que pagarle, así era él”

Actualizada 02/11/2020 a las 07:59

Sammy Lee se deshace en elogios hacia su gran amigo Michael Robinson, con quien vivió una experiencia intensa en Osasuna tras su desembarco en 1987. “Fue un sueño hecho realidad. Fue precioso. La comida, la bebida, la vida y sobre todo la gente de Pamplona. Nos han tratado de forma increíble a mí y mi familia”. Sammy Lee no oculta su amor por la ciudad que le acogió con los brazos abiertos. El aficionado aún recuerda la magia que desprendía el de Liverpool. Él, conmovido por la muerte de Robinson, ve a Osasuna como el hogar que compartieron.

Juntos vivieron momentos inolvidables, aunque el cierre supuso un mazazo para Robinson. Tuvo que colgar las botas por problemas en la rodilla derecha. El británico venía arrastrando problemas tiempo atrás. El 15 de enero de 1989, en un Osasuna-Betis, se despidió para siempre.

“Eres ingenuo y piensas que no llegarán malos momentos, crees que siempre estarás en forma y joven. Pero no es así”, lamenta Sammy Lee. Robinson tenía que pasar por el quirófano. No le quedó otra más que colgar las botas. “Vino a abrazarme, estaba en una cafetería. Me dijo: “Ya lo he hecho. Ya me he retirado. Lloramos los dos como magdalenas”, recuerda su mujer Christine en el programa de Movistar+. “Tenía tres de los cuatro ligamentos mal. Era una rodilla degenerada”, desvela el cirujano Miguel Martínez Villar, quien le operó tras dejar el fútbol.

“Decidió que ya era suficiente, renunció a su contrato, lo rompió para que Osasuna no tuviera que pagarle. Así era Michael Robinson. Eso demuestra la fuerza de una persona”, describe Sammy Lee sobre ese gesto. Algo muy poco habitual. “Dijo que si no jugaba no cobraba. Punto. Lo normal es que quieras cobrar tu contrato. Eso es un tío”, agrega Enrique Martín. Pedro Mari Zabalza recuerda con resignación ese revés. “La pena fue que no pudimos disfrutar demasiado con él porque la dichosa rodilla no le respetó todo lo que hubiésemos querido”.

‘Informe Robinson’ recupera unas declaraciones del protagonista en aquella época. “La última vez que pasé por el quirófano ya sabía que no iba a mejorar. No quiero cargar al equipo con un cojo y quiero guardar mi dignidad. Es una pena pero creo que es lo mejor para todos”. Michael Robinson rompió lo establecido y forjó una manera de ser única que se ganó la admiración generalizada.

Te puede interesar