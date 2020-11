La huella eterna de Michael Robinson en Osasuna

Actualizada 02/11/2020 a las 08:09

Unas imágenes del encierro de San Fermín se mezclan con las arrancadas de Michael Robinson en El Sadar. Cabalgadas, resbalones, intensidad, adrenalina. El británico se dejaba el alma en cada balón. Y encima metía goles. Encajó como anillo al dedo en El Sadar. Lógico. Es uno de los pasajes destacados de su vida, la que recuerda el último ‘Informe Robinson’ creado para la ocasión. Desde que se crió en Blackpool hasta su fallecimiento. Aparece sin pelo, pocos días antes de su muerte, mostrando su inigualable sentido del humor y oratoria con acento inglés. Una parte del documental se detiene en Pamplona, aunque él lo identificara como “Osasuna” en el mapa cuando llegó en 1987.

“Me sorprendió la humildad del club. Se consideraban un club pequeño. Recuerdo lo generoso que era su público. Ni hacía falta jugar bien. El Sadar aplaudía el esfuerzo”. Palabra de Michael Robinson.

En aquel momento nadie podía imaginar que el fichaje del jugador nacido en Leicester en 1958 supondría después un impacto mayúsculo. Encajó como anillo al dedo en El Sadar. Cambió la mentalidad del club ayudado por otro ilustre como Sammy Lee. “Nos dijeron que habían fichado a Michael Robinson. Dijimos: ‘¿Pero cómo va a venir Robinson? Aquí no se cobraba mucho dinero. Por qué vendrá?”. Patxi Rípodas, exjugador rojillo echa la vista atrás con emoción. “Nos quitó el miedo a jugar. Era un hombre de la calle y encajó fenomenal”, añade.

El emotivo documental se detiene en su paso por Navarra al ofrecer con detalle la vida de Michael Robinson. “Me acuerdo del día anterior de algunos entrenamientos. Habíamos estado a gusto. Comentábamos: ‘Vamos a ver qué tal mañana”, relata un sorprendido Enrique Martín Monreal, quien coincidió con el británico. Con una sonrisa explica que ese día siguiente rendía a la perfección. “¿Cómo podía ser? Nos contagió esa competitividad”, reflexiona.

“Jugaba muy bien al primer toque y buscaba el remate. Un delantero centro que cae a banda, que lucha, con buen juego de cabeza y que tiene buen disparo. Era muy bueno para la forma de juego directo de Osasuna”, relata Iñaki Ibáñez, exfutbolista y actual delegado. “En el boletín que daban en El Sadar recuerdo que decía que había venido a ganar títulos. Yo decía: ‘Este tío...”, agrega Ibáñez. Pedro Mari Zabalza dirigió desde el banquillo a Robinson. “Era todo corazón, no era muy habilidoso pero se entregaba y te daba todo lo que tenía en el campo”, resume el exentrenador de Osasuna.

Por eso su corta estancia de dos años en Pamplona resultó tan fructífera. Porque exprimir cada segundo ha sido la filosofía de vida de Michael Robinson.



“SI DE FORTUNA Y SUERTE SE TRATARA TENGO 130 AÑOS”



En sus últimas palabras en público, Michael Robinson se mostró agradecido a la vida. “A mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años, pero han sido 61 años amando y me he sentido amado. No cabe en una vida de 60 años tanta felicidad y fortuna. Si de fortuna y suerte se tratara es que tengo 130 años”. A Robinson le marcó en su niñez una frase que ponía su profesora Miss Baker en la pizarra y que tuvo grabada fuego. “Bueno, mejor, el mejor. No descansarás hasta que lo que es bueno sea mejor y lo que de ti sea mejor, lo mejor”.