Actualizada 19/09/2020 a las 06:00

0-0 en el Coliseum y 0-0 en El Sadar. Con público y sin público. El 11 de noviembre y el 5 de julio. Partidos gemelos. Dos equipos que se anulan el uno al otro. A Bordalás y a Arrasate les va presionar alto. Se juega en poco espacio. Cuesta pisar las áreas. No se ve un espectáculo brillante en calidad, pero el fútbol es también no conceder, competir y chocar con ese componente físico alto.

Osasuna rinde visita este sábado por la tarde (18.30 horas) a un Getafe que se estrena en esta temporada y al que espera con su traje de siempre. El de un equipo complicado de franquear que sin bajar un gramo su atención no perdona tus errores. Los rojillos intentarán de salir de esa trampa que esperan. ¿Cómo? Buscando pisar el campo azulón y creyendo en la velocidad como arma para superar su línea defensiva. La pizarra sale, pero el rival suele encargarse de estropearlo en la práctica.

No podrá volver al Coliseum un viejo conocido de Bordalás como es Enric Gallego, al que no dio demasiadas oportunidades. El punta catalán lleva dos semanas convaleciente de un golpe que sufrió en el último amistoso en Anoeta en la cabeza del peroné. Esta semana ha hecho un trabajo diferente porque seguían persistiendo las molestias.

Ha entrado en la lista el reciente fichaje, Jonathan Calleri, que ayer se entrenó por primera vez con el grupo después de haber dado negativo en las dos pruebas PCR que marca el protocolo. El argentino, no obstante, es difícil que tenga su oportunidad tan temprano. “Está bien y por eso lo metemos en la convocatoria, pero si fuera de 18 seguramente no entraría porque hay gente que está mejor que él. Sirve para que entre en dinámica de equipo también y si hace falta, nos puede echar una mano”, explicó Jagoba Arrasate, que como en la temporada pasada volvió a elogiar al Getafe como “un gran rival”.

Te puede interesar

La apuesta de formar dupla ofensiva con Adrián y Rubén García funcionó en el estreno en el Carranza. Sin un 9 puro, los dos dieron soluciones con su movilidad constante y clase. El once de hoy lo esconde como es habitual el técnico, que trabajó a puerta cerrada. “Cuando ganas se dice que no hay tocar. Va a ser un equipo parecido en cuanto a la alineación pero hay que cosas que debemos tener muy claras. Nos basamos más en el plan de partido que en repetir o no once”, indicó.

Jugadores como Kike Barja o Lucas Torró podrían tener su oportunidad, sin descartar que Arrasate se guarda en la recámara la bala de cambiar el sistema y jugar con tres centrales. En el último Osasuna-Getafe jugó Roncaglia de lateral para tapar a Cucurella. Sería otra opción. Este viernes avisó que en esa maraña interior que se espera, tratará de aliviarla con velocidad por banda. A la citación regresa Unai García.

EL CUCHO Y ÁNGEL, EN FRENTE

El cuadro madrileño vuelve a la competición mes y medio después de caer eliminado en Europa. Acabó el tramo final con solo ocho puntos de 33 posibles, fuera de puestos europeos. La única baja es la del extremo N’Diaye, y la novedad podría estar en ataque con la presencia de Cucho Hernández, que podría ser la pareja de Jaime Mata. El colombiano ya estuvo en el radar rojillo cuando iba a salir cedido del Watford. Por Ángel, que estará en el banco, también se preguntó. Su precio, 10 millones.