Lucas Torró, entre el adiós y la bienvenida

Actualizada 07/08/2020 a las 06:00

Lucas Torró vive unos días de emociones fuertes por el cambio de equipo, de ciudad, de vida. El nuevo jugador rojillo se despidió del Eintracht, donde ha militado dos temporadas, y sus compañeros le regalaron una camiseta enmarcada, con el dorsal 16 que ha lucido en Fráncfort.

El alicantino compartió la imagen en sus redes sociales acompañada de un mensaje de agradecimiento: “Hoy se acaba mi etapa en el Eintracht. Han sido dos años maravillosos donde he crecido tanto a nivel profesional como personal. He conocido grandes personas, que hoy dejan de ser compañeros pero siempre serán amigos. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todo lo que engloba el club, desde compañeros, cuerpo técnico, directivos y aficionados. Gracias a cada uno de vosotros por hacerme sentir como en casa. Desde hoy dejo de ser jugador del Eintracht, pero seguiré siendo un aficionado más”. El mensaje lo colgó Lucas en español y alemán, con una frase final: “¡Vamos Águilas!”. Así son denominados los jugadores y aficionados del Eintracht.

Pero también hay mensaje para su nuevo (y viejo) equipo, Osasuna. “Hoy es un día muy feliz para mí. Vuelvo a Osasuna, la que considero mi segunda casa y a la que regreso para quedarme. Estoy muy emocionado de volver a enfundarme la camiseta rojilla y, además, de hacerlo en el año del centenario de este gran club ¡Aúpa Osasuna!”, escribió Torró.

En Instagram, recibió mensajes de ex compañeros como Manu Herrera (“¡Cuánto me alegro! ¡Enhorabuena! Dale duro como siempre que te vas a salir”), Xisco Jiménez (“Grande Lukita. Mucha suerte en esta nueva etapa... fichajazo”) o Fran Mérida (“Grande Lukitas. Qué buena noticia para los dos, a disfrutar bicharraco”). Este mensaje del ya ex rojillo da una idea de su calidad humana, ya que Mérida no renovó su contrato y Osasuna se lanzó a por Lucas Torró.

