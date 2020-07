El séquito que va detrás de Kubo

Takefusa Kubo en el aeropuerto de Palma junto a Maheta Molango, ex consejero del Mallorca.

Actualizada 31/07/2020 a las 06:00

Osasuna ha iniciado los movimientos para intentar el fichaje de Takefusa Kubo. La operación no es fácil porque muchos clubes españoles y europeos desean tener al jugador nipón. Aun así, el club va a sacar sus armas para no dejar pasar la oportunidad de Kubo. El posible fichaje del japonés, que ha militado cedido en el Mallorca, es interesante en distintos planos, no sólo el deportivo, sino también en el económico por su enorme gancho mediático.

Takefusa Kubo llegó al primer equipo del Real Madrid en 2019 tras haber cumplido la mayoría de edad y supuso un fuerte impacto en los medios, especialmente en Japón, donde llegó a ser catalogado como uno de los hechos de mayor repercusión y alcance del fútbol nipón. Era el primer jugador japonés en vestir la elástica blanca.

El japonés no disfrutó de minutos de juego con los de Zidane porque el 22 de agosto recaló cedido en el Real Club Deportivo Mallorca.

Esta noticia supuso incluso un aumento de seguidores en las redes del equipo mallorquín, que consiguieron al inicio de temporada un aumento de más de 160.000 seguidores entre las redes Twitter, Facebook e Instagram tras su fichaje.

En Mallorca debutó el 1 de septiembre ante el Valencia y anotó su primer gol el 10 de noviembre ante el Villarreal. El gol le convirtió en el cuarto jugador asiático más joven en marcar en una liga europea con 18 años. “El tesoro de Japón finalmente ha llegado” citaba un medio japonés con la noticia del primer gol de Takefusa Kubo.

LA LEGIÓN DE KUBO

A Takefusa Kubo siempre le sigue un séquito de periodistas extranjeros, según informan fuentes consultadas. En su primer entrenamiento de pretemporada con el primer equipo del Real Madrid acudieron doce medios japoneses.

En Mallorca también le ocurría lo mismo y por eso era muy complicado encontrarle a solas. Pero aún así el jugador nipón es un misterio. En su primera y única temporada en el Mallorca, Kubo no concedió entrevistas a medios locales y rara vez tenían los aficionados acceso a él. Sin embargo, el jugador de 19 años es ya una estrella mediática allá donde va.

Te puede interesar