Lucas Torró da el sí

Actualizada 30/07/2020 a las 06:00

El culebrón con Lucas Torró suma un capítulo más. En el día de ayer se acercaron las posturas entre el Eintracht y Osasuna, aunque no se espera que la operación se pueda resolver de forma inmediata. El jugador ya ha comunicado a su representante el deseo de regresar a Pamplona porque su objetivo es disponer de minutos y en el conjunto alemán lo tiene complicado dada la alta competencia en ese puesto.



La idea inicial de Osasuna fue pedir la cesión del centrocampista, pero el equipo teutón denegó la petición. El Eintracht, que desembolsó en 2018 una cantidad cercana a los 3,5 millones por hacerse con los servicios del jugador, no quiere soltarlo ahora a coste cero y desea recuperar parte de la inversión. Desde la parcela deportiva, encabezada por Bruno Hübner, se tasó el valor del exrojillo en 4,5 millones, una cifra inviable para Osasuna. A pesar de no llegar a un punto de encuentro las negociaciones no terminaron ahí.



La entidad navarra se mantiene firme en no llegar a esa cantidad tan alta y espera que el conjunto alemán ponga de su parte. En el día de ayer hubo de nuevo contacto entre los equipos y, desde Pamplona, se recibió con optimismo las noticias que llegaban vía Frankfurt. El escenario que cobra más fuerza a día de hoy es que Osasuna abone en torno a 2,5 millones para que Lucas Torró vista de rojillo la próxima temporada. Una operación de más agrado para la dirección deportiva navarra, que sigue trabajando de forma paralela para incorporar dos laterales zurdos y un hombre de ataque.



ENTRENÓ CON EL GRUPO



El pasado lunes, la primera plantilla del Eintracht realizó las tradicionales pruebas médicas y físicas de inicio de temporada. También se sometieron a test serológicos. En el día de ayer, el conjunto dirigido por Adil Hütter completó su primera sesión del verano. En ella participó sin problema Lucas Torró, a la espera de resolver su futuro. El jugador no va a presionar por salir y seguirá el plan de pretemporada del equipo, pero ya ha mostrado su deseo de volver a Pamplona y defender de nuevo el escudo de Osasuna. El alicantino está al tanto de las negociaciones, como confesó hace unos días a este periódico. “Estoy a la espera de que se pongan de acuerdo los clubes”, afirmó el pasado domingo.



En la jornada de ayer salió a la luz el nombre de dos equipos más que estarían interesados en la contratación del jugador. El Werder Bremen, rival en la Bundesliga, y el Brighton, club inglés que logró la salvación en la Premier League. De momento, Osasuna sigue a la espera y desde el club son optimistas.



Adi Hütter: “Lucas Torró es todavía jugador del Eintracht”



AAdi Hütter, técnico del Eintracht de Frankfurt, ofreció ayer la primera rueda de prensa de la temporada tras la sesión de entrenamiento. “No voy a hablar nada sobre rumores. Lucas Torró todavía es jugador del Eintratch”, confesó el técnico al ser preguntado por el futuro del centrocampista alicantino. El 6 de agosto, el conjunto alemán disputará su primer partido oficial ante el Basilea, correspondiente a los octavos de final de la Liga Europa.

