Osasuna compensará a sus socios por los partidos disputados sin público

Actualizada 23/07/2020 a las 17:24

Osasuna ha decidido compensar a los socios del club por los partidos disputados sin público en el final de la temporada 2019-2020. Una vez cerrado el ejercicio económico con un beneficio de 3,5 millones de euros, el club estima que está en condiciones de afrontar una compensación a sus socios.

Según ha recordado la entidad, "al comienzo del confinamiento en el mes de marzo, el club trabajó sobre diversos escenarios económicos posibles en aquel momento". "Los más negativos estimaban unas pérdidas de 3,5 millones de euros y los más optimistas un beneficio algo inferior a los 5 millones de euros. En ese momento, el club decidió ser muy prudente y tomar una serie de medidas que minimizasen al máximo las pérdidas que podían ocasionarse. Finalmente, la temporada se cerrará en un buen escenario para el club con 3,5 millones de beneficio estimado. Por ese motivo, la Junta Directiva ha decidido que una parte de ese beneficio se ponga a disposición de los socios para ofrecerles la posibilidad de ser compensados por los partidos que no han podido disfrutar en El Sadar".

Dada la singularidad de Osasuna, que no es una Sociedad Anónima Deportiva y por lo tanto sus socios no son abonados sino propietarios de la entidad, la Junta Directiva ha decidido fijar una cuota de 80 euros, igual para todos, en concepto de “cuota de socio”. Es decir, de lo pagado por cada socio en el carnet, se considerará que 80 euros corresponden a su cualidad de socio y a los derechos que tal condición les otorga (ser elegibles para los cargos del club, poder participar en las Asambleas, decidir sobre las cuentas y presupuestos, optar a la Comisión de Control, etc). El resto de la cantidad que hayan pagado en su carnet se considerará como cuota por los partidos, y sobre esa cantidad tendrán la opción de recibir el 25% como compensación.

En total han sido 5 los partidos que se han disputado en El Sadar sin público a causa de la pandemia, lo que corresponde aproximadamente con un 25% del total de 19 partidos a disputar en El Sadar en toda la temporada 2019-2020.

Como ejemplo, si un socio ha pagado esta temporada 280 euros, se considerará que los primeros 80 euros corresponden a su “cuota de socio” y de los 200 restantes tendrá la posibilidad de recibir un 25%, es decir 50 euros, como compensación por los partidos no disfrutados.

El club ofrecerá 4 modalidades de compensación, que se habilitarán dentro de unos días y que se podrán elegir desde el Área del Socio de la web o presencialmente en las oficinas del estadio de El Sadar. El inicio del sistema de compensación se anunciará en los próximos días, pero los socios dispondrán de 15 días desde el momento en que se abra para manifestar su deseo.

CUATRO OPCIONES

Las cuatro opciones de compensación entre las que podrán elegir los socios serán las siguientes:

-Devolución en su cuenta corriente del 25% del importe del carnet, previamente descontados los 80 euros de “cuota de socio”.

-Donación de la cantidad a Fundación Osasuna para que sea destinada al fútbol base del C. A. Osasuna. El socio que opte por esta opción recibirá un vale de descuento de 40 euros canjeable únicamente por la camiseta roja de paseo retro conmemorativa del centenario, que en la tienda tendrá un coste de 60 euros, por lo que el socio la podrá adquirir por 20 euros.

-Donación de la cantidad a Fundación Osasuna Femenino para que sea destinada al fútbol femenino del C. A. Osasuna. El socio que opte por esta opción recibirá un vale de descuento de 40 euros canjeable únicamente por la camiseta roja de paseo retro conmemorativa del centenario, que en la tienda tendrá un coste de 60 euros, por lo que el socio la podrá adquirir por 20 euros.

-Donación de la cantidad al 50% entre Fundación Osasuna para que sea destinada al fútbol base del C. A. Osasuna y Fundación Osasuna Femenino para que sea destinada al fútbol femenino del C. A. Osasuna. El socio que opte por esta opción recibirá un vale de descuento de 40 euros canjeable únicamente por la camiseta roja de paseo retro conmemorativa del centenario, que en la tienda tendrá un coste de 60 euros, por lo que el socio la podrá adquirir por 20 euros. El socio que no responda en el plazo establecido se entenderá que opta por esta opción y podrá disponer del vale de descuento hasta el comienzo de la campaña de renovación.

Quienes tengan derecho a una devolución superior a 60 euros, en el caso de que opten por alguna de las tres fórmulas de donación, recibirán un vale de descuento de 60 euros para obtener gratis la camiseta roja conmemorativa del centenario. Este caso se aplica a todos aquellos que hayan pagado por su carnet de la temporada 320 euros o más.

Esta compensación será aplicable únicamente a todos aquellos socios mayores de edad y que por lo tanto disfrutan de derechos como propietarios del club. En el caso de los socios menores de edad, el club únicamente compensará a razón de un vale de descuento para la camiseta roja conmemorativa del centenario de 10 euros en el caso de los socios txikis, 20 euros para los infantiles y 30 para los adolescentes. Estas compensaciones suponen una cifra cercana al 25% del total del precio total de sus abonos. Los socios menores de edad por lo tanto no podrán optar por la devolución de la cantidad en cuenta. En el caso de los palcos de empresa el club abordará individualmente con ellos la situación.

SE CONGELARÁN PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN

Asimismo, el club señala que la Junta Directiva está ultimando los detalles de la campaña de renovación de la próxima temporada, que comunicará próximamente. En cualquier caso, afirma, "los responsables del club mantendrán su compromiso de que todos los socios puedan renovar al mismo precio que durante la pasada temporada, quedando incluidos en su carnet todos los partidos de la próxima Liga".

Te puede interesar