Fran Mérida, en su despedida: "Me hubiera gustado seguir"

Actualizada 22/07/2020 a las 21:08

El ya exjugador de Osasuna Fran Mérida ha asegurado que se siente “un privilegiado” por haber podido jugar con la camiseta rojilla durante “cuatro intensos años” que han hecho mella en el catalán.

“Solo puedo tener palabras de agradecimiento a todas las personas que forman un club familiar y que deja trabajar”, ha valorado el jugador durante su despedida que ha tenido lugar este miércoles en la sala de prensa de El Sadar.

El que hasta hace unos días era futbolista de Osasuna ha destacado que se marcha “en un momento buenísimo del club y por ello me siento orgulloso de haber formado parte de eso”.

El exjugador del Huesca ha agradecido la acogida y el cariño que le ha dado la ciudad de Pamplona y una afición de la que estos días ha recibido muchos mensajes de apoyo, algo que le ha sorprendido “positivamente”.

El futbolista ha agradecido a los cuerpos técnicos de Osasuna que han confiado en él, a pesar de que su primera temporada “fue difícil a nivel individual porque no acabé de entrar en el equipo, ya que me costó entrar un poco”.

“A partir de entonces llegó Braulio y me dijo que me tenía que quedar sí o sí, porque era una pieza clave. Desde ahí pude dar un salto con mi rendimiento para crecer en ese sentido”, ha explicado el centrocampista que ha lucido el dorsal número 8 durante los últimos años con los rojillos.

De su último partido en El Sadar en el que pudo lucir el brazalete de capitán, Mérida ha contado que durante el calentamiento, Roberto Torres, Oier y David García lo hablaron para cedérselo, algo que demuestra “la grandeza de las personas y el gran grupo humano que hay detrás”.

El jugador de 30 años ha destacado que la celebración del ascenso a Primera División “fue muy buena”, por ver a Pamplona “tan feliz”, algo que se lleva un futbolista que disputó con la casaca rojilla 110 encuentros.

De su trayectoria en Osasuna, Mérida ha aceptado que durante su primer “difícil” año le costó un tiempo adaptarse después de haber llegado de un equipo (Huesca) con otra manera de jugar. Con la llegada de Joaquín Caparros en sustitución de Enrique Martín, el exjugador del Atlético de Madrid contó “con pocos minutos”.

“Con Diego Martínez sentí su confianza y la pude trasladar al campo. Cuando un jugador siente confianza plena, normalmente sale bien. A nivel individual salió bien, pero en lo colectivo nos faltó un paso para jugar el Play off”, ha valorado el zurdo su paso por el conjunto navarro.

Sobre su etapa con Arrasate, Mérida cree que individualmente han sido dos años “buenísimos” y el día a día “ha sido una pasada, cómo se ha comportado el grupo y cómo hemos crecido todos”.

“Me hubiera gustado seguir, lo entiendo perfectamente, pero para nada me voy con ningún tipo de sensación rara. Obviamente estaba muy a gusto, pero entiendo que los últimos meses he dejado de jugar y que hay otros años que partían con más minutos”, ha explicado el barcelonés antes de recalcar que solo tiene palabras de agradecimiento para Arrasate y Braulio Vázquez.

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, cree que Mérida “se ha sentido muy osasunista y espero que siga sintiéndolo siempre”, a la vez que ha comentado que “le gustó” en un partido antes de ficharlo que disputó Osasuna en Huesca, club donde jugó el catalán.

