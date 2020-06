Actualizada 21/06/2020 a las 06:00

Sin tiempo para lamentar el varapalo sufrido ante el Atlético de Madrid, Osasuna se planta este domingo en Mestalla con una nueva oportunidad de dar otro paso hacia la permanencia. Los resultados de los equipos de la zona baja resultan propicios para abrir más brecha. La distancia, como mal menor, será de nueve puntos con ocho jornadas por delante. Se añade la necesidad de recuperar sensaciones. El 0-5 del pasado miércoles dejó un amargo sabor, especialmente en el tramo final. El Valencia, que también llega de caer goleado en Valdebebas ante el Madrid (3-0), se presenta como un hueso y herido en su orgullo.

Osasuna conoce el camino para ser competitivo y minimizar las distancias económicas. Quiere acercarse a la versión del Reale Arena para cerrar la herida abierta contra el Atlético de Madrid y lucir músculo ante un gigante. Se presenta otro gran escenario y un rival al que se le escapa el tren de la Champions League. La hoja de ruta podría ser similar a la del último desplazamiento. Habrá rotaciones para dar aire en un calendario cargado de partidos.

CON HUALDE Y SIN JAVI MARTÍNEZ

Jagoba Arrasate desplazó a 22 futbolistas a Valencia con la presencia de Jose Hualde. El canterano se estrena en una citación del primer equipo después haber estado en las últimas semanas en la dinámica de entrenamientos. También se subió al avión el joven Aimar Oroz, que espera su oportunidad.

El técnico prescindió de un lugar en la convocatoria que puede ser hasta de 23 jugadores. La nota negativa la protagonizó Javi Martínez, quien sufrió molestias musculares en la sesión de este sábado en El Sadar. Tuvo que dejar la sesión y será sometido a pruebas médicas próximamente. Además, son baja por lesión el Chimy Ávila, Rober Ibáñez, Facundo Roncaglia y Kike Barja. Toni Lato no podrá medirse al Valencia, propietario de sus derechos, de acuerdo al contrato de cesión. Nacho Vidal, formado en Paterna, vuelve a casa.

La disposición de Osasuna para hacer frente al Valencia es una incógnita. El buen papel con el sistema de tres centrales y dos carrileros sembró un gran precedente en San Sebastián, aunque el adversario es otro. Más allá del dibujo, los rojillos deben mejorar su última imagen para poder puntuar ante el tercer mejor local tras el Barcelona y el Real Madrid. No ha perdido en casa esta temporada y ha sumado un 70% de sus puntos.

La presencia en el centro de la defensa de Unai o Navas, que se mostró fiable ante su exequipo y descansó después, es una de las dudas. Vidal y Estupiñán volverán a los costados. Oier y Adrián tampoco fueron titulares y apuntan al once. El delantero asturiano estaría acompañado de Rubén García, que tuvo sus primeros minutos en el reinicio liguero hace cuatro días. Marc Cardona cuenta con opciones de participar, al igual que Enric Gallego y Arnaiz. Arrasate deberá elegir las piezas teniendo en cuenta que el miércoles hay otro compromiso ante el Alavés.

UN VALENCIA HERIDO Y MERMADO

Bajan las aguas revueltas en Valencia con las actuaciones recientes. Se le escaparon dos puntos in extremis contra el Levante y no dio la talla en el Di Stéfano. Si quiere alcanzar la cuarta plaza no puede permitirse fallos y la presión es notoria en torno al cuadro de Celades.

El entrenador cuenta con cinco bajas para la cita. Por sanción se caen tanto José Luis Gayà como Kang In Lee. Francis Coquelin se lesionó el jueves, sumándose a Cristiano Piccini y Ezequiel Garay a las ausencias seguras por lesión.

Al sumar un punto de seis posibles el Valencia ve alejarse la cuarta posición y se vende como “una final” el partido contra Osasuna. Por contra los rojillos, con el mismo saldo de puntos en dos encuentros, mantienen la distancia de seguridad respecto al descenso. Pero no cabe la relajación o el exceso de confianza. Como muestra, la ‘manita’ recibida en el desangelado Sadar. Osasuna busca resetear el chip, mostrarse reconocible y aprovechar la situación para abrochar casi la permanencia. Cuanto antes, mejor.