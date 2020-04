Osasuna reformará la cubierta de la Tribuna Alta para que cierre todo El Sadar

Actualizada 23/04/2020 a las 22:02

Las obras del estadio de El Sadar avanzan con normalidad a pesar de las circunstancias. Durante 15 días los trabajos estuvieron detenidos por orden del Gobierno de España, pero el pasado día 13 pudieron reanudarse. La constructora de la obra, la empresa VDR, ha adoptado todas las medidas establecidas para la protección de sus trabajadores y sigue con los trabajos de reforma y ampliación del estadio rojillo.

Actualmente, los trabajos se centran en la retirada de las cubiertas del viejo estadio, una vez constatado que el regreso a la competición se producirá sin público. Esto permitirá recuperar gran parte del tiempo perdido durante la paralización de la obra. De momento ya se ha desmontado la cubierta de Tribuna de Gol y se ha comenzado con la de Tribuna Lateral hasta llegar a Tribuna Sur en los próximos días. Tanto en Gol como en Sur se retirará la cubierta y su estructura, mientras que en Lateral se dejará la estructura para que pueda seguir funcionando el sistema de iluminación. Los trabajos en la cubierta está previsto que finalicen en dos o tres semanas.

Reforma de la cubierta de Tribuna Alta

También se renovará por completo la actual cubierta de la Tribuna Alta. En el proyecto elegido por los socios, Muro Rojo, la actual Tribuna Alta solo era sometida a una reforma parcial que cambiaba el policarbonato, es decir el material que la cubre. Sin embargo, durante estos meses de trabajos se ha constatado que la estructura de dicha cubierta está más dañada de lo que se creía, lo que provoca actualmente problemas de filtraciones graves en la zona de las cabinas de prensa, también en las propias gradas y, en los últimos tiempos, en zonas interiores del estadio. Este extremo obliga cada año al club a desembolsar una cantidad importante en arreglos para subsanar los daños que dichas filtraciones están causando en estructuras de hormigón y dependencias interiores. Por ese motivo, el club ha decidido acometer una renovación total de la cubierta de la Tribuna Alta, una actuación que no estaba recogida en el proyecto ganador ni por tanto en los 16 millones que el club pagará por su ejecución.

Durante estas últimas semanas este asunto ha sido debatido por la Junta Directiva, el personal del club y la dirección de la obra, poniéndose encima de la mesa varias soluciones: hacer únicamente la reforma recogida en el proyecto sin solucionar los problemas de la estructura o bien ejecutar una reforma completa que solucione los problemas anteriormente mencionados. Consideradas las ventajas e inconvenientes que planteaban todas las alternativas, finalmente, el club ha decidido acometer la reforma total de la cubierta.

La reforma mejorará sin duda las condiciones de los socios de Preferencia y servirá también para rematar estéticamente el proyecto, puesto que la cubierta proyectada pasará a tener continuidad en sus cuatro lados, siendo por lo tanto una única cubierta para todo el estadio. También mejorará el cerramiento del recinto ante las inclemencias meteorológicas, especialmente para los espectadores de Tribuna Alta, y la acústica de El Sadar.

Más metros de locales comerciales

Además, el club ha decidido también llevar a cabo una reforma adicional en Grada Gol y Grada Lateral. En esas zonas, al igual que en Graderío Sur, se renovará el graderío (en la zona que actualmente tiene asientos azules) para darle continuidad y evitar uno de los pasillos laterales que actualmente hay. Los espectadores accederán a la grada subiendo hasta las bocanas por las que actualmente se entra a las tribunas y bajando después por la grada hasta ocupar sus localidades. Esta sencilla actuación permitirá que el club gane 1.868 metros cuadrados de locales comerciales en Norte (606), Lateral (728) y Sur (534), que se sumarán a los que ya existen y a los que ya se ganaban con el proyecto inicial.

El coste de ambas reformas, tanto la de la cubierta como la de la grada continua, es de 1.800.000 euros. Ambos conceptos no están lógicamente incluidos en el proyecto original ni en los requisitos que planteó el club en el concurso, por lo que serán asumidos por Osasuna. El motivo principal para llevar a cabo esta actuación de forma conjunta es que la generación de nuevos espacios comerciales multiplicará al menos por 5 los ingresos actuales del club en alquileres de forma sostenida en los próximos años y permitirá tener una nueva fuente de ingresos no dependiente exclusivamente de la actividad deportiva. Además, el club ha pactado con la constructora el pago de estas cantidades en dos años para que apenas tenga impacto en las cuentas de la entidad.

Retirada de asientos

Al mismo tiempo, y ante la confirmación de que no habrá público en los próximos meses, el club quiere informar de que se han adelantado los trabajos para retirar los asientos, actuación que no estaba prevista hasta final de temporada. Ya se han comenzado a retirar los asientos de Graderío Sur y Tribuna Sur, y poco a poco se continuará por Lateral y Gol hasta retirar todos aquellos que no fueron cambiados la pasada temporada.

Paralelamente a eso, se están retirando ya los peldaños de los viejos pasillos en las gradas para ir colocando la nueva distribución de pasillos y también han comenzado los trabajos para ensanchar los vomitorios existentes en Sur, Lateral y Norte del mismo modo que ya se hizo el verano pasado en Preferencia. De esta forma el estadio pasará a cumplir parte de la normativa más importante en materia de evacuación.

En cuanto al exterior del estadio de El Sadar, la prioridad en estos momentos se encuentra en continuar avanzando en las esquinas del recinto, especialmente en las del lado norte, que fueron las últimas en comenzarse. Está previsto que empiecen de inmediato los trabajos para colocar el último tramo de pilonas de hormigón de 2,75 metros de altura. Una vez finalizada esa fase, el estadio se encontrará ya en condiciones de recibir las nuevas estructuras metálicas que soportarán las gradas de nueva construcción. Esas estructuras está previsto que comiencen a llegar entre los últimos días de mayo y los primeros de junio y podrán ser instaladas.

El club está pendiente de ver cómo queda finalmente el calendario de la presente temporada y también el de la próxima para ajustar los diferentes momentos de la obra y valorar si es preciso que el equipo tenga que jugar algún partido lejos del estadio de El Sadar para que las obras puedan avanzar sin interrupciones.