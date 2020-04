Estupiñán, en la órbita del Manchester United

19/04/2020 a las 06:00

La proyección de Pervis Estupiñán continúa dando pasos importantes. El lateral izquierdo de Osasuna está en el radar de varios clubes europeos. Al fuerte interés del Atlético de Madrid se le une ahora el Manchester United, que ha estado siguiendo en directo partidos del futbolista ecuatoriano. El medio britántico The Sun informa de que el equipo de la Premier League tiene en su lista al rojillo.



“Al club de Old Trafford le interesan los jugadores jóvenes. En su lista también estarían Jadon Sancho de Borussia Dortmund y Jude Bellingham de Birmingham”, aseguran en Inglaterra. En el United ya triunfó su compatriota Antonio Valencia, uno de los referentes que ha tenido Pervis Estupiñán. El Manchester tiene en nómina a dos laterales en esa posición como Luke Shaw y Brandon Williams.



Estupiñán está cedido por el Watford durante dos años, pero al término del primero podría repescarlo. En la entidad rojilla no dan por perdido a uno de los laterales de moda. De hecho, en función del presupuesto próximo se baraja la opción de mejorar su contrato.



De momento el Watford, propietario de sus derechos, no ha dado señales de vida en ningún sentido. No le ha manifestado a Osasuna que vaya a recuperarlo cuando acabe -si es que lo hace- la presente temporada. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone es otro de los que se ha fijado en Estupiñán. Es del gusto del técnico argentino y cuentan con informes favorables después del seguimiento que le han realizado.



Una de las ventajas que puede tener Osasuna es que no será comunitario hasta dentro de unos meses, cuando encadene su quinto año jugando en España. En ese momento dejará de ocupar plaza de extracomunitario. Que siguiera en Pamplona podría ser uno de los escenarios que baraje el Watford para que su precio de mercado aumente de forma considerable.



LA BALA DE LA LIGA



No extraña en el seno del club que el lateral zurdo haya llamado tanto la atención. Posee los mejores datos físicos de todo el campeonato y tiene solo 22 años. Pervis Estupiñán destaca de forma notable en el plano físico. Es el jugador que más ha corrido superando los 24 km/h. Lo es con diferencia. Ha completado 15.781 metros, 3 kilómetros más que el segundo, Sergio Reguilón, del Sevilla.



Osasuna ingresaría una cantidad si es traspasado

Osasuna permanece a la espera de acontecimientos y sin recibir noticias del Watford, pero son conscientes de que no será fácil que siga ante tanto interés. Lo que está claro es que si el equipo inglés recupera a Pervis Estupiñán no podrá cederlo a otro equipo. Tendrá que formar parte de la primera plantilla o deberá traspasarlo. En una hipotética venta, si supera cierta cantidad, Osasuna ingresaría un porcentaje por contrato. Además, tiene garantizado un ingreso por los derechos de formación y por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, ya que es menor de 23 años.

Según los cálculos, además del rendimiento deportivo de Estupiñán, Osasuna tiene asegurados más de 100.000 euros por la actual temporada, cifra que incrementaría el próximo año si sigue vistiendo de rojillo. Le correspondería cobrar un 0,5% del 5% del total del traspaso completo si está un año en Pamplona y otro 0,5% extra si son dos.