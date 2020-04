Estupiñán: "Me llena de orgullo, pero no estoy al tanto"

19/04/2020 a las 06:00

Prefiere estar alejado de las noticias que le sitúan en agendas de clubes importantes. Pervis Estupiñán se centra en “seguir aprendiendo” y recuerda que tiene firmado un contrato de dos años con Osasuna. Sin embargo, reconoció que es un halago que su nombre aparezca vinculado al Atlético de Madrid o al Manchester United.

“A todo futbolista le gustaría jugar en un equipo grande. Me enorgullece, claro que sí. Tengo que trabajar mucho para que esto pase”, expresó Estupiñán durante su confinamiento en una entrevista concedida al programa Estadio del canal Ecuavisa a través de Instagram. El rojillo aclaró que esas gestiones le corresponden a su representante. “No estoy al tanto de esas cosas, es un tema de mis agentes. Siempre se escuchan rumores, pero no estoy al tanto. Es un tema de mis agentes”, incidió.

“Gracias a Antonio Valencia (exjugador ecuatoriano del Manchester United) somos más conocidos los ecuatorianos. Me llena de orgullo solo saber que con todo mi trabajo pudiera vestir algún día una camiseta de ese tipo”, respondió sobre el interés.

Feliz en Pamplona

Pervis Estupiñán desveló en la conversación que tiene su vinculación con el Watford llega hasta 2024, aunque su trayectoria ha vivido diferentes etapas de cesiones. Lleva cuatro años en España tras pasar por el Granada, el Almería el Mallorca y, ahora, Osasuna. Sobre su etapa en Pamplona destacó el recibimiento que tuvo a su llegada. “Desde que vine a Pamplona me han tratado muy bien, me siento bien en lo futbolístico y en lo personal. Me sorprendí, no sabía que había muchos ecuatorianos”, señaló.

En su presentación se encontró con un gran apoyo de la comunidad ecuatoriana en Navarra. “Cuando salí allí y vi toda la gente de Ecuador me sentí muy orgulloso. Aquí no voy a estar solo, les doy las gracias. Estoy muy agradecido. Gracias a quienes perdieron su tiempo”, incidió.

Su difícil inicio en el Granada

En la charla relató su carrera desde que comenzó a jugar a fútbol. “En el barrio jugaba de extremo o volante, aunque no es lo mismo que de profesional. En la selección he jugado hasta de lateral derecho si lo han necesitado”, recordó sobre su pasado.

La primera experiencia de Estupiñán en España se sitúa en 2016, cuando llegó al Granada. Soñaba con triunfar en el fútbol europeo. Pero se llevó una decepción. “Fue un poco complicado porque llegaba de un equipo de Primera de Ecuador. Era más joven. Me costó. Había jugado con jugadores de experiencia en el fútbol sudamericano. Llegué al filial del Granada y todo eso me afectó. Venía de Primera y todavía el del filial me dijo que tenía que pasar una prueba y si no me bajaba al juvenil. Eso me golpeó un poco”, relató acerca de un inicio que no esperaba.

“Me frustré. No lo entendía. Mi idea era llegar a Europa y no imaginé que fuera de esa manera. Tuve el apoyo de mi familia. Fue fundamental para centrarme y tener fuerzas para entrenar, estaba a un paso de llegar a una Liga grande. Decidí adaptarme”, confesó el lateral izquierdo. Comenzó a jugar en el filial nazarí.

La opción de ir al Alavés

Antes, el futbolista de Osasuna saltó al profesionalismo en el Liga de Quito en 2014 de la mano de Luis Zubeldía. Estupiñán guarda un cariño especial con sus raíces y se considera “hincha” de su exequipo. En 2017, el técnico que apostó por él fichó por el Alavés, aunque solo permaneció cuatro jornadas en el banquillo “Tuvimos un acercamiento. Habló conmigo, pero en ese momento ya estaba estructurada la plantilla, ya tenia sus jugadores. Me dijo que le hubiese gustado contar conmigo pero que ya tenía esa situación de equipo hecho. Estoy muy contento por todo lo que hizo por mí”, declaró.