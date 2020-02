13/02/2020 a las 06:00

La eclosión de Pervis Estupiñán en la máxima categoría está llamando la atención de equipos de renombre. Es por ejemplo el caso del Atlético de Madrid, que según ha podido conocer este periódico se ha fijado en el lateral izquierdo ecuatoriano para ficharlo para la próxima temporada.



El club colchonero está siguiendo sus partidos de cerca y es muy del agrado de Simeone. El Cholo tiene al brasileño Renan Lodi para esa posición y parece que no termina de convencerle puesto que de sus últimos siete encuentros sólo dos han sido completos. Saúl, un centrocampista, suele ser su parche. Para evitar tal desequilibrio, tiene claro que debe incorporar a un perfil para la temporada que viene. El jugador de Osasuna le encaja por su vocación ofensiva.



Estupiñán tiene un contrato de cesión de dos años en Pamplona ya que el club de su propiedad es el Watford de la Premier League. Sin embargo, hay una cláusula por la cual la entidad londinense puede repescarle a final de esta temporada. En el club rojillo estarían encantados de que siguiera hasta junio de 2021, pero son conscientes de que es muy complicado porque está llamando la atención. Si Estupiñán se marcha en junio, el contrato de préstamo estipula dos vías. En un primer supuesto el Watford se lo quedaría para su plantilla y si no, sería traspasado a un tercero. Esta es una opción real y más si entran en juego equipos del potencial del Atlético. De ser vendido este verano, Osasuna contaría con una ventaja económica, aparte de haber disfrutado de su rendimiento deportivo como puntal para lograr la permanencia. La entidad navarra se llevaría un porcentaje del traspaso y una cantidad añadida por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, al estar en edad formativa todavía.



El Watford en ningún caso podría cederlo a otro club que no fuera Osasuna para la campaña 2020-21. Hay que aclarar que el que fuera equipo del ex entrenador rojillo Javi Gracia no va a tener sencillo conservar su plaza en la Premier. Tras 26 jornadas es penúltimo aunque un punto de la permanencia.



Medios ecuatorianos e ingleses ya han apuntado en los últimos días la opción de que el Watford tiene interés en recuperar a Estupiñán en junio.



TODAVÍA NO ES COMUNITARIO



Dentro de esta ensalada de posibilidades, hay otra variable que puede marcar su valor de mercado. Se trata de su condición de comunitario. Estupiñán ocupa por ahora plaza de extranjero (solo puede haber tres por equipo) y su intención es tener el pasaporte español, un extremo que le abriría más puertas para dar un salto deportivo en su carrera.



A sus 22 años recién cumplidos, es el jugador que más kilómetros a alta intensidad recorre de la Liga y frecuenta el Top 5 de jugadores con más recuperaciones. Además, es el sexto que más balones centra al área.



Ha marcado un gol y ha dado tres asistencias. Su participación en el juego es constante. Indiscutible por su talento para Arrasate, físicamente se está mostrando a un nivel sobresaliente. En su debe están los errores tácticos que le han costado caro.



El de Esmeraldas pertenece al Watford desde 2016, club que ficha cantidad de jugadores en edad joven como inversión de futuro. En Osasuna cumple su cuarta cesión tras Granada, Almería y Mallorca. Su destacada temporada en su estreno en Primera le ha abierto asimismo las puertas de la selección.

