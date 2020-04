Pablo García: “Osasuna me ofreció un contrato de por vida y si volviera atrás, quizá lo firmaría"

Actualizada 16/04/2020 a las 08:19

Osasuna sigue estando muy presente en el recuerdo de Pablo García. Han pasado 15 años desde su adiós de Pamplona, pero cada vez que atiende a una entrevista abre su corazón para mostrar su sentimiento rojillo. El uruguayo está en las categorías inferiores del Paok de Salónica griego y ha atendido a la emisora Sport 890, donde ha confesado que el club rojillo le ofreció en 2005 un contrato vitalicio que con el tiempo se ha podido arrepentir de no haberlo firmado.

“He tomado malas decisiones, son culpa mía. Estaba en Osasuna y me ofrecieron un contrato de por vida. Me daban el papel, firma los años que quieras y lo que quieras ganar. Salió lo del Real Madrid, también me quería el Barcelona cuando estaba Rijkaard”, ha manifestado el excentrocampista. Su agente fue clave para hacer la operación. “Me dejé llevar por respeto, trabajé y me manejé así siempre. Tenía un empresario, Casal, que me conseguía equipos cuando no jugaba. Y al final salió el Real Madrid. Si tuviera que volver para atrás cambiaría muchas cosas. No sé iría al Real Madrid y no sé si firmaría ese contrato con Osasuna”.

Pablo García ha admitido que no fue feliz de blanco. “No disfruté en el Real Madrid. A veces no es todo del color de rosa”, ha apuntando, recordando un enfrentamiento que tuvo que Míchel Salgado nada más llegar al club del Bernabéu. “Había tenido roces en Osasuna con algún jugador del Real Madrid y el primer día tuve problemas con un jugador que me hizo un gesto feo. Tuve que hacerme respetar y pelear. Ahí se calmó. Lamentablemente fue así. Es triste. No fue como en Osasuna, donde al llegar el grupo estaba más unido y me llevaron con ellos”.

“En el Madrid, estaban unos actores al lado del entrenamiento grabando una película, y todos los días estábamos con las fotos”, ha añadido sobre el ambiente que rodeaba de su estancia en el Madrid, nada que ver con Pamplona. “Venía de Osasuna, de un pueblo con gente trabajadora, más equipo y con un buen entrenador como Aguirre. Después llegó el Chengue, el asado de los jueves…”.