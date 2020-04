Luz verde con los trabajadores de Osasuna

Actualizada 08/04/2020 a las 08:32

Osasuna comunicó ayer a las 21.30 horas que ha alcanzado “un acuerdo con sus trabajadores para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria y de la suspensión de las competiciones”. La rebaja afecta si no hay más partidos de Primera.



La firma rubricada con los futbolistas y técnicos de la primera plantilla hace unos días y alta dirección (20% si no hay Liga, 4,5 millones) permitirá que no se toquen los salarios y el empleo en marzo, abril y mayo. Estos son los acuerdos según colectivos.



Acuerdo general



El club mantiene el empleo con el compromiso de renunciar a una paga extra y un 2% adicional (el total es cercano al 10% del salario anual) en el caso de que no pueda concluir la competición. Si la temporada acaba, cobrarán el 100%.



Para los que cobran menos de 25.000 euros brutos al año, la rebaja será de media paga extra y un 2% adicional (cerca del 5,5%).



Promesas



Este acuerdo también alcanza a los futbolistas y cuerpo técnico de Osasuna Promesas, que reducirán sus salarios en un 10% y en un 5% si ganan menos de 25.000.



Porteros



Al personal que trabaja en las puertas de El Sadar y Tajonar los días de partido, “se le ha trasladado una propuesta para reanudar los pagos cuando vuelva su actividad y se espera poder alcanzar un pacto en los próximos días”, dice el club.



Fundación (1)



La Fundación conservará una plantilla de once personas en oficinas y fútbol base para continuar con la actividad. Estos trabajadores firmarán el mismo acuerdo que los del club, es decir, no verán mermadas su nóminas en marzo, abril y mayo, y renunciarán a una paga extra y el 2% adicional si no puede concluir la competición.



En el caso de quienes cobran menos de 25.000 euros brutos al año, el acuerdo incluye la renuncia a media paga extra y un 2% adicional. Si la temporada concluye, los trabajadores cobrarán el 100%.



Fundación (2)



Para el resto de personal de Fundación Osasuna, explica el club, la entidad solicitará la tramitación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “Se trata de puestos de trabajo estrechamente vinculados a las competiciones, escuelas, campus y tecnificaciones, y que quedan por tanto vacíos de contenido durante las semanas en las que no sea posible reanudar la actividad. En cualquier caso, y gracias también al acuerdo alcanzado hace días con los futbolistas del primer equipo, la entidad complementará las cantidades de todos estos trabajadores hasta que el importe alcance el 90% de sus salarios habituales”, detalla Osasuna.



En junio pasarían a indefinidos gran parte de los contratos de este colectivo si la situación se ha normalizado.



Femenino



El ERTE afectará también a Osasuna Femenino mientras dure el parón Se han estado barajando diversas posibilidades de acuerdo, siendo el equipo quien ha optado por esta solución. El club, como ocurrirá como el personal de la Fundación, complementará sus salarios durante este tiempo.

Te puede interesar

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.