Roberto Torres: "Si nos abandonamos ahora cometeríamos un error"

Actualizada 01/04/2020 a las 09:33

El segundo capitán de Osasuna, Roberto Torres, cree que durante lo que dure la cuarentena por el coronavirus los jugadores rojillos no deberán abandonar la disciplina ya que “vivimos de nuestro cuerpo y por ello estaríamos cometiendo un error”.

Así contestó el jugador navarro a través de un vídeo en directo en Instagram a una serie de preguntas enviadas por los aficionados rojillos que fueron formuladas por personal del departamento de comunicación del club.

Sobre cómo está llevando la cuarentena, el navarro de Osasuna aceptó que lo está haciendo “mejor de lo que esperaba, ya que soy una persona con poca paciencia, pero madrugamos mucho, por lo que tenemos horas en las que emplear el tiempo”.

Torres aseguró que lo que más echa de menos es poder entrenar, ya que es lo que a los futbolistas “nos hace felices, además de que me gusta llevar una rutina con unos horarios y unas obligaciones”.

“Estoy haciendo lo mismo”, dijo Torres sobre cómo está llevando su alimentación respecto a cómo lo hace normalmente, a la vez que declaró que está entrenando todo lo que puede, ya que “es la mejor manera de estar preparado para cuando se reanude la competición”.

Del plan de trabajo para desarrollar en casa, el de Arre aseguró que la primera semana fue “más llevadera”, pero que poco a poco se han ido “subiendo las cargas, ya que cada vez estamos más cerca de volver a los entrenamientos sin saber exactamente cuándo va a ser”.

“Claro que tengo mono de volver a los terrenos de juego, es mi trabajo, me apasiona y el no poder hacerlo te hace tener esas ganas”, afirmó un mediocampista que se considera “un enfermo del fútbol, de cuidarme y de entrenar”.

Torres piensa que la experiencia deportiva de esta temporada respecto de la última en Primera División no tiene “nada que ver”, ya que “ni el equipo es el mismo ni yo soy el mismo además de que todos estamos más preparados y que los fichajes han sido acertados”.

“Tenemos un equipo muy competitivo y muy completo que quizás en aquella época no estuvimos todos al nivel que debíamos estar, pero ahora se esta viendo un Osasuna que queremos ver todos, que no tiene miedo a nadie para diputar todos los partidos de la misma manera”, indicó el cantero rojillo.

Sobre su rutina para ensayar los lanzamientos desde los once metros, Torres contó que el problema “lo tiene el portero porque no sabe a dónde va lanzar el jugador”, a la vez que consideró que a la hora de lanzar una pena máxima “muchas veces la trascendencia que tiene es muy grande ya que tienes todos los ojos puestos en ti, pero no me pongo nada nervioso y confío mucho en mí”.

“Creo que nadie te regala nada, he hecho muchísimas cosas para rendir a buen nivel y estar donde estoy ahora, por lo que es súper difícil”, anotó el pupilo de Jagoba Arrasate sobre su carrera futbolística, a la vez que aseguró que se debe traer “algo de serie” para lograrlo.

“Hay que dejar muchas cosas de lado. Planes con los amigos, con la familia… debes irte pronto a dormir y tener una buena alimentación”, explicó Torres a través de una videollamada asegurando que él lo tuvo “siempre muy claro”.

“No estaba preparado”, comentó sobre sus inicios en Osasuna Promesas después de debutar con 18 años, para estar durante las dos últimas temporadas en el segundo equipo a “un nivel muy alto”, antes de ganarse la oportunidad de subir al primer equipo par aprovecharla”.

El banda derecha titular actualmente en el cuadro rojillo cree que “pocas veces valoramos el hecho de jugar en el equipo de nuestra tierra” y eso es algo “bonito” para un jugador que desde que es futbolista profesional solo ha defendido los colores del conjunto navarro.

Sobre qué gol marcado para Osasuna ha sido más importante hasta la fecha, Torres comentó que es el materializado frente al Espanyol para dar los 3 puntos al equipo de Pamplona que acercan “muchísimo” a los rojillos a la salvación, ya que los goles del año pasado “ya no valen de nada”.

“En el fútbol pasas de héroe a villano muy rápido, sabemos que estamos en boca de todos y que debemos responder y es lógico”, destacó el de Arre sobre otras campañas no tan buenas como la actual, a la vez que aseguró que la situación actual del club es “tan bonita que todo lo que ha pasado lo medio olvidas”.

Para Torres la diferencia de Osasuna respecto a otros clubes es que “vaya como vaya la temporada nuestra afición siempre nos ayuda y nosotros lo decimos de corazón porque la gente sabe que es así. Llevo muchos años y tan solo una vez nos ha increpado a la salida de un partido, por lo que eso dice mucho de la afición”.

El mago de Arre reconoció que sus ídolos han sido Fernando Torres, jugador al que "la gente quizás lo veía diferente a como yo lo veía”, y Patxi Puñal, “un ídolo, un referente que entrenando daba un ejemplo brutal, por lo que me llena de orgullo”.

Torres aseguró que el día que debutó con Osasuna en 2011 ante el Málaga en la Rosaleda Santi Cazorla le pareció un jugador “normal” para, a partir de ese día, “cambiar de opinión totalmente” después de ver a un “fuera de serie”, para terminar pidiéndole una camiseta que guarda “con mucho cariño”.

Al segundo capitán de Osasuna una vez terminada su etapa como futbolista le gustaría dedicarse a la alimentación y la nutrición para ser entrenador personal, pero sin precipitarse, ya que una vez retirado tendrá “tiempo para pensar”.

Te puede interesar

Te puede interesar

​​​​​​​

Te puede interesar

​​​​​​​

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.