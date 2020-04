01/04/2020 a las 06:00

Al mal tiempo, también en lo meteorológico, buena cara. Desde su estancia en Osasuna, Rubén García ha demostrado ser un futbolista diferente dentro y fuera del campo. Su tremenda calidad sobre el terreno de juego hizo que pronto se convirtiera en uno de los ídolos de El Sadar. Su aspecto más personal también cautivó a la afición rojilla e, incluso, captó la atención y el cariño de hinchadas rivales.



El confinamiento, lejos de tapar el humor del valenciano, no ha hecho más que aflorar su cara más divertida. La primera acción que realizó fue una rueda de prensa virtual en el salón de su domicilio y ante la atenta mirada de uno de sus perros. Durante diez minutos contestó a las preguntas de los periodistas y dejó una frase para la reflexión: “Cuando no tienes esa rutina, te das cuenta de que algo tan simple como entrenar es bonito”. Ese mismo día, el 19 de marzo, amenizó la mañana cocinando unos flamenquines (algo chamuscados) a través del perfil oficial de LaLiga en Twitter para demostrar sus dotes de chef. Los días encerrados en casa aumentaban y Rubén García optó por recomendar series y películas bajo una cabecera que tituló ‘Rubenlix’ como si de Netflix se tratara.



No todo era ocio, también había tiempo para los entrenamientos. En su cuenta de Instagram los seguidores han podido presenciar sus sesiones de fuerza, velocidad y resistencia en la course navette. Acabó reventado, pero eso no le impidió que participara en el torneo FIFA 20 que organizó el comentarista de eSports Ibai Llanos. En octavos de final se cruzó con Aitor Ruibal, del Leganés y la derrota, por 2-0, fue inapelable. ¡Rubén García ni tiró a puerta! Los rojillos vacilaron al jugador que, minutos después del choque, ofreció una rueda de prensa virtual a modo de valoración. Al día siguiente lanzó su propio periódico titulado Confinados y en portada aparecía una declaración suya: “Creía que se chutaba con el triángulo”. La ironía del valenciano creció cuando creó una carta del videojuego de fútbol y se puso un 96 sobre 100 en tiro.



En los últimos días se ha acordado de los más pequeños, esos diablillos que deben estar en casa por fuerza mayor. De este modo, se inventó un concurso de dibujo para los niños de entre 4 y 12 años. Una camiseta suya será el obsequio para el ganador. Los dibujos requerían estar un tiempo sentado para colorear y representar de la mejor forma al jugador y, para evitar el sedentarismo, al valenciano se le ocurrió algo. Rubén García, junto a Nacho Vidal, dejó las vergüenzas a un lado para ponerse a bailar y cantar en euskera en una canción titulada Garuna bihotza. ¡A mover el esqueleto!



Por último se acordó que, en estas fechas, los cumpleaños están siendo un poco descafeinados y trató de sacar una sonrisa a los más pequeños. Los padres que tengan hijos entre los 2 y 12 años podrán enviar un correo electrónico a rubengarcia@socialblinders.com y el jugador enviará una felicitación. Este miércoles la gracia fue a un compañero. “Día 21 de confinamiento. Oye Aridane, ¿me pasas el enlace del peine ese que me comentaste?”. Efectivamente, Rubén García se había colocado la melena inconfundible del pelocho. ¿Qué será lo próximo?

