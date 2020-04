El "peluquero de Osasuna" explica desde el confinamiento la importancia de la imagen

01/04/2020 a las 06:00

No hay más que echar un vistazo a su página web o redes sociales para darse cuenta de la cantidad de personajes públicos a nivel nacional a los que afina el pelo. Los hay del mundo del cine, de la televisión, de la música, del fútbol y más en concreto de Osasuna. Es el peluquero Jose García, que desde el confinamiento explica la importancia del cuidado de la imagen.



Vivimos en un mundo interconectado de redes sociales y el futbolista en este caso se expone durante muchas horas, más allá de los partidos y entrenamientos. “Los personajes públicos, y los futbolistas no dejan de serlo, han creado sus propias marcas personales”, apunta.



“Utilizan su vida pública y sus redes sociales como escaparate que les dé a conocer para poder realizar trabajos diferentes al deportivo, como puede ser protagonizar campañas publicitarias”.



Al estar en los ojos de todos, necesitan un estilo que les haga sentirse cómodos. “El mundo de las redes y la importancia de la imagen les obliga a estar permanentemente arreglados. Su profesión deportiva supone un enorme obstáculo para el mantenimiento constante de su imagen debido, por ejemplo, a que se lavan la cabeza varias veces al día. Por eso suelen escoger estilos que les dé poco trabajo al salir de las duchas aunque, en contrapartida, requiera una mayor destreza del profesional”.



LA ERA POST BECKHAM



Atrás quedaron aquellos deportistas cuya estética quedaba en un segundo plano, dice Jose García. “No sabría decir con certeza si el responsable del cambio fue David Beckham. A finales de los 90 comenzó la revolución en la industria deportivo-publicitaria. Desde entonces muchos deportistas aprovechan su buen físico deportivo para sacar un rédito adicional gracias a su cuidada imagen”.



El fútbol, una industria que mueve millones, ha cambiado radicalmente. El estilista entiende que “ya no basta con jugar bien, como podía pasar en el siglo pasado”. “Ahora también deben mantener una imagen cuidada, tanto en lo físico como en todo lo demás. Estos días de confinamiento están haciendo vídeos y tutoriales demostrando otras aptitudes aparte de la deportiva. Su estilo y su imagen, que también forman parte de su personalidad, son otras facetas que mostrar y por tanto deben estar igualmente cultivadas y cuidadas”, explica Jose García.



La relación con los rojillos que acuden a su salón le permite desterrar categóricamente el mito de que tengan una imagen artificial o de apariencias.



“Los jugadores de Osasuna son personajes públicos. Estamos acostumbrados a verlos a través de la prensa, televisión o redes sociales, y la imagen que proyectan podríamos pensar que suele estar estudiada o dirigida. Pero en realidad todos los famosos con los que trato, y aseguro que no son pocos, por encima de todo, son personas”, señala.



COMO UN VESTUARIO



Amigo de Nacho Vidal, Brandon, “entre otros osasunistas”, o del ahora levantinista Carlos Clerc, a quien acompañó a dar el sí quiero este verano en Barcelona, entiende que la confianza peluquero-cliente “se extrapola muchas veces al ámbito emocional y personal, llegando a convertirse en una verdadera y profunda amistad”.



Pone un símil con la intimidad del vestuario del equipo, más allá de lo profesional. “Llevo muchos años en el mundo de la peluquería realizando trabajos para deportistas, cantantes, presentadores y tertulianos. Si algo agradece siempre el famoso, es la discreción y la profesionalidad en todas las acepciones posibles. Los salones de peluquería son como los vestuarios: en ambos lugares uno trata de cambiar su look sin mostrar al mundo sus intimidades”.

“Debemos resistir con el pelo sin cortar ni teñir”

Jose García hace referencia al refranero cuando se le pregunta por cómo cuidar el pelo durante el tiempo de confinamiento. “Mal de muchos es consuelo de tontos”, apunta. “Pues así debe ser, debemos resistir con el pelo sin cortar o con necesidad de teñir. El estado de alarma nos ha pillado a todos por sorpresa. Si lo hubiéramos previsto, muchos de nosotros hubiéramos adaptado nuestras agendas. Pero apenas salimos a la compra o al trabajo y, si nos apañamos el peinado, seguro que no estamos tan mal”.



El estilista da un consejo: “En nuestras redes sociales estamos publicando tutoriales que, ahora que podemos disponer de más tiempo, se pueden practicar diferentes estilos de peinado. Probablemente esto ayude a minimizar las consecuencias estéticas del confinamiento”.

Algunos optan por tirar de maquinilla y otras por los tintes del supermercado. “En cualquiera de los dos casos son medidas drásticas nada recomendables”, sentencia.



TENER PACIENCIA



Después del confinamiento vendrá el buen tiempo, el momento de salir y la posibilidad de ir al salón. “Los chicos que se hayan rapado estos días, probablemente no puedan volver a dar forma a su cabello hasta después del verano. Y ellas, las que han ido desesperadamente a por el tinte del supermercado, además de que difícilmente alcanzará la calidad del tinte profesional, no tiene quien le ayude a escoger su tono, pudiendo dar por resultado un problema muchísimo más grave que el original”.



A modo de resumen considero que lo más adecuado ahora mismo, “es tener paciencia y esperar a que mejore la situación”. “Y en caso de extrema necesidad, siempre podríamos terminar echando mano de un gorro o un pañuelo”, apostilla.