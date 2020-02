Actualizada 28/02/2020 a las 13:33

El exgerente de Osasuna Ángel Vizcay ha declarado este viernes, en el turno de última palabra del juicio sobre el llamado caso Osasuna que se ha celebrado en la Audiencia de Navarra, que siempre ha dicho la verdad al confesar el amaño de partidos de fútbol.

"Mi objetivo ha sido que Osasuna no saliese perjudicado", ha manifestado Vizcay en la última jornada del juicio, que ha quedado listo para una sentencia que se espera que se conozca en un plazo de unos dos meses.

Ha hecho uso asimismo del derecho a la última palabra el expresidente de Osasuna Miguel Archanco, quien ha relatado que ha vivido "cinco años traumáticos, increíbles", en los que no ha entendido nada y en los que le ha pasado "mil veces por la cabeza por qué Vizcay hizo lo que hizo".

En ocasiones, ha asegurado, siente "una especie de revuelo interno, unas ganas de explotar, pero al mismo tiempo me digo a mí mismo: no es necesario, tú no has hecho nada, Miguel, de lo que debas avergonzarte y absolutamente nada de lo que te debas arrepentir".

Archanco ha manifestado que siempre trabajó "con ilusión, con voluntad" y en todo caso "por y para Osasuna".

El expresidente de Osasuna ha reprochado a Vizcay el presunto pago de 250.000 euros al Betis por dejarse ganar en Pamplona en la temporada 2013-2014, "cuando esto no estaba acordado nunca en la junta", que sólo aprobó el pago de 400.000 euros a los andaluces por ganar al Valladolid.

El exdirectivo Juan Pascual ha aseverado por su parte que no tiene "en absoluto" conciencia "de haber hecho nada que haya podido perjudicar a Osasuna" cuando formó parte de la junta. "Si en algo me he equivocado, desde aquí pido perdón", ha añadido.

El extesorero del club Sancho Bandrés ha tomado la palabra para destacar que al parecer se está olvidando que, cuando en 2012 se le propuso incorporarse a Osasuna, la entidad "estaba a punto de desaparecer".

Bandrés ha defendido la legalidad de su gestión al frente de la tesorería del club, que según ha dicho ayudó a salvar.

Posteriormente, el exdirectivo Txuma Peralta ha declarado que ha sido un vocal que hecho en cada momento lo que creía que debía hacer "en beneficio del club" y jamás, ha dicho, ha cogido dinero de Osasuna.

"Solo pido a la sala que sea justa" y "que se me enjuicie por lo que he hecho, no por lo que el runrún o radio macuto dicen que he hecho", ha subrayado.

El exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquírriain ha resaltado que, desde que fue acusado, él y su entorno han pasado 1.820 días "de una manera cruel" y han vivido "en el infierno".

"Sueño que salga la sentencia cuanto antes", porque "no entra otra cosa en mi cabeza que la absolución", ha indicado Maquírriain, quien ha afirmado que el Club Atlético Osasuna ha sido su vida y que tras el fallo de la sala sólo desea empezar "una nueva etapa".

Los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla se han adherido a lo expuesto por su abogado, mientras que los exjugadores del Betis Antonio Amaya, Xabier Torres y Jordi Figueras han comentado que no tienen nada que añadir a lo expuesto por sus letrados.

Tras el turno de última palabra, la presidenta de la sala ha adelantado la absolución de Jordi Figueras, quien ha indicado a los medios de comunicación que no tiene "ninguna duda" de que Amaya y Torres "seguirán el mismo camino".

Te puede interesar