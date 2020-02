La defensa del exfutbolista Torres califica de "montaje" la acusación de amaño

Actualizada 28/02/2020 a las 11:18

El abogado del exjugador del Betis Xabier Torres ha asegurado, en el juicio sobre el caso Osasuna que se celebra en la Audiencia de Navarra por presunto amaño de partidos, que la acusación es "un montaje", porque la investigación en fase de instrucción ha estado "sesgada".

"Esto es un montaje y nos vemos obligados a desmontarlo", ha declarado el letrado en sus conclusiones finales, en las que ha afirmado que "el proceso está viciado, el juicio ha sido limpio, transparente", pero la fase de instrucción "no es en absoluto limpia ni transparente".

Tras subrayar que "las sospechas, las conjeturas y las deducciones no son pruebas", el letrado ha considerado que "el resultado del juicio no es claro, es confuso, dubitativo, no nos da lugar a ninguna certeza", porque "la investigación está sesgada".

La prueba, ha dicho, "se ha construido de manera artificial, sobre bases sesgadas, teledirigidas".

En este sentido, ha comentado que la confesión del exgerente de Osasuna Ángel Vizcay ha sido "esencial" para este caso, pero se trata de "una versión interesada", que además en el juicio ha variado "sustancialmente" de la prestada en instrucción.

La confesión de Vizcay, considerada como un atenuante por la fiscalía, "no es espontánea y, sobre todo, no asume ninguna culpa".

El letrado ha estimado que no hay base para una sentencia "ejemplarizante", como se ha pedido en el juicio, y ha indicado que la LFP ejerce la acusación particular desde "un criterio particularísimo", haciendo seguimientos "apriorísticos" de clubes y jugadores.

La LFP, ha agregado, ha realizado en este caso "una investigación caprichosa, muy poco profesional", en la que "se parte de rumores" para llegar a la conclusión de amaño de partidos en la temporada 2013-2014.

El abogado de Torres ha opinado que la LFP tiene "una obsesión insana, rayana en la sugestión" de lograr una condena en España por amaño de partidos. Los indicios que aprecia la LFP, ha señalado, "cuando no los tiene, los construye".

"Existen demasiadas dudas" en la investigación de este caso "como para fundar en ellas una sentencia condenatoria", ha concluido.